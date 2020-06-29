Kraliçe Elizabeth'in kaldığı Balmoral Şatosu’na asılan ilan şoke etti!

Kraliçe Elizabeth'in İskoçya'da bulunan ve tam bir doğa harikası olan Balmoral Şatosu'na asılan ilan herkesi şaşırttı. Kraliçe'nin kış aylarını geçirdiği şatosunun çevresini ziyarete gelen gezginler nedeniyle şatonun duvarına bir uyarı yazısı asıldı. İlanda, şato ve çevresinde tuvalet ihtiyacını giderenlerin uzak bir yere gitmesi gerektiği belirtildi.