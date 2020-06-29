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Kraliçe Elizabeth'in kaldığı Balmoral Şatosu’na asılan ilan şoke etti!

Kraliçe Elizabeth'in İskoçya'da bulunan ve tam bir doğa harikası olan Balmoral Şatosu'na asılan ilan herkesi şaşırttı. Kraliçe'nin kış aylarını geçirdiği şatosunun çevresini ziyarete gelen gezginler nedeniyle şatonun duvarına bir uyarı yazısı asıldı. İlanda, şato ve çevresinde tuvalet ihtiyacını giderenlerin uzak bir yere gitmesi gerektiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 29.06.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 17:26
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Kraliçe Elizabeth'in kaldığı Balmoral Şatosu’na asılan ilan şoke etti!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nun duvarına ilginç bir ilan asıldı.

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Kraliçe Elizabeth'in kaldığı Balmoral Şatosu’na asılan ilan şoke etti!

İskoçya'nın Aberdeen kentinde bulunan ve bir doğa harikası olan Balmoral Şatosu'nun başı bugünlerde doğa gezginleriyle dertte.

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Kraliçe Elizabeth'in kaldığı Balmoral Şatosu’na asılan ilan şoke etti!

Kraliçe'nin kış aylarında kaldığı aile şatosunun yetkilileri, şato ve çevresinde tuvalet ihtiyacını açık havada giderenleri uyardı.

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Kraliçe Elizabeth'in kaldığı Balmoral Şatosu’na asılan ilan şoke etti!

Açıklamada "İşemek istiyorsanız lütfen 30 metre ilerdeki ırmak veya küçük gölleri kullanın. Diğer ihtiyaçlarınızı gidermek için binalardan, patikalardan, su kaynaklarından ve hayvan çiftliklerinden mümkün olduğunca uzağa gidin" denildi.

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Kraliçe Elizabeth'in kaldığı Balmoral Şatosu’na asılan ilan şoke etti!