Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu’ndan sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Hatipoğlu, 'Sevgili dostlar kardeşler! Yoğun telefon ve mesajlar üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun' dedi.

