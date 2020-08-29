29 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu’ndan sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu’ndan sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti. Geçtiğimiz gün oğlu Osman Hatipoğlu'nun yaptığı açıklamanın ardından Nihat Hatipoğlu'ndan da açıklama geldi. Sağlık durumu hakkına bilgi veren Hatipoğlu, sağlığının iyiye gittiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.08.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 17:07
  • 1
  • 8
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu’ndan sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Nihat Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu’ndan sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Hatipoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlığıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Hatipoğlu, şunları söyledi:

  • 3
  • 8
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu’ndan sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

'Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz. Her kesimden, düşünceden, her meslek gurubundan. Küçüğü büyüğü, açığı kapalısı. 7'den 77'ye. Sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyonlarcasını Allah size saysın. Amin'

  • 4
  • 8
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu’ndan sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu'nun son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı:

  • 5
  • 8
Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu’ndan sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Hatipoğlu, 'Sevgili dostlar kardeşler! Yoğun telefon ve mesajlar üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun' dedi.