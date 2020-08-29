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Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu’ndan sağlık durumu hakkında yeni açıklama!
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti. Geçtiğimiz gün oğlu Osman Hatipoğlu'nun yaptığı açıklamanın ardından Nihat Hatipoğlu'ndan da açıklama geldi. Sağlık durumu hakkına bilgi veren Hatipoğlu, sağlığının iyiye gittiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 29.08.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 17:07
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