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Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözleri olay yarattı!
Arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in yakın arkadaşı olan Yunus Bülbül'ün katıldığı bir programdaki sözleri tartışma yarattı. KKTC'de bir televizyon programına katılan Yunus Bülbül, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur aşkının sorulması üzerine, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' dedi. Bülbül'ün sözleri sonrası Gürses hayranlarından tepki gecikmedi.
Giriş Tarihi: 29.08.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 15:51
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