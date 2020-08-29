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Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözleri olay yarattı!

Arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in yakın arkadaşı olan Yunus Bülbül'ün katıldığı bir programdaki sözleri tartışma yarattı. KKTC'de bir televizyon programına katılan Yunus Bülbül, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur aşkının sorulması üzerine, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' dedi. Bülbül'ün sözleri sonrası Gürses hayranlarından tepki gecikmedi.

Giriş Tarihi: 29.08.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 15:51
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Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözleri olay yarattı!

KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan müzisyen ve oyuncu Yunus Bülbül, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur hakkında olay olacak sözlere imza attı.

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Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözleri olay yarattı!

Program sırasında sunucunun Yunus Bülbül'e 'Gürses-Nur aşkı' üzerine soru sorması üzerine, "İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses'i öldüren de Muhterem Nur'dur" ifadelerini kullandı.

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Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözleri olay yarattı!

SUNUCUDAN UYARI GECİKMEDİ

Progam sunucusu Fahriye Özay, Bülbül'ün sözlerine tepki gösterdi: Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım

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Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözleri olay yarattı!

Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül, sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiçbir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi.

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Yunus Bülbül’ün 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözleri olay yarattı!

Yunus Bülbül'ün sözlerine Müslüm Gürses hayranları sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.