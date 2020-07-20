Koronavirüse yakalanan Idris Elba’nın akıl sağlığı bozuldu

Hastalığın kendisini zihinsel olarak etkilediğini belirten 47 yaşındaki oyuncu, "Hastalığın belirtilerini göstermiyordum bu yüzden herkeste görünen büyük belirtiler bende yoktu. Beni zihinsel olarak çok kötü etkiledi. Çünkü virüse dair çok fazla bilinmez vardı. Bilinmeyen bir konu olduğundan kendimi konuşmaya mecbur hissettim. Bu yüzden bunun benim ve karımın üzerindeki zihinsel etkisi epey travmatik oldu" dedi.