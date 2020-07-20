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Koronavirüse yakalanan Idris Elba’nın akıl sağlığı bozuldu

Dünyaca ünlü oyuncu Idris Elba ve eşi koronavirüse yakalanmış ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. O dönem yaşadıklarıyla ilgili röportaj veren Elba, salgının akıl sağlığını etkilediğini söyledi. Virüse yakalandığı dönemde çok fazla bilinmez olduğunu söyleyen Elba, "Virüs beni zihinsel olarak çok kötü etkiledi." dedi.

Giriş Tarihi: 20.07.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 12:14
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Koronavirüse yakalanan Idris Elba’nın akıl sağlığı bozuldu

Koronavirüse yakalanan ve hastalığı yenen Idris Elba, Radio Times'a röportaj verdi. Hastalığı tamamen atlattığını söyleyen Elba, hayatta olduğu için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

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Koronavirüse yakalanan Idris Elba’nın akıl sağlığı bozuldu

Hastalığın kendisini zihinsel olarak etkilediğini belirten 47 yaşındaki oyuncu, "Hastalığın belirtilerini göstermiyordum bu yüzden herkeste görünen büyük belirtiler bende yoktu. Beni zihinsel olarak çok kötü etkiledi. Çünkü virüse dair çok fazla bilinmez vardı. Bilinmeyen bir konu olduğundan kendimi konuşmaya mecbur hissettim. Bu yüzden bunun benim ve karımın üzerindeki zihinsel etkisi epey travmatik oldu" dedi.

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Koronavirüse yakalanan Idris Elba’nın akıl sağlığı bozuldu

Yaşananları hatırlamak amacıyla dünyanın her yıl bir haftalık tecride girmesi gerektiğini söyleyen ancak tepkiler üzerine sözlerini geri alan Elba "Yaşadıklarımın üstesinden gelmek için tecride ihtiyaç duydum. Aslında dünyanın da tecride ihtiyacı olduğu ortaya çıktı" dedi.

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Koronavirüse yakalanan Idris Elba’nın akıl sağlığı bozuldu

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Idris Elba'nın koronavirüs olduğunu açıklaması için para aldığı yönündeki iddialar ortaya atılmıştı.

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Koronavirüse yakalanan Idris Elba’nın akıl sağlığı bozuldu

Ünlü oyuncu, hakkında çıkan bu haberlerin ardından "Benim gibi birine corona virüs olduğumu söylemek için para ödeneceği fikri... Bu kesinlikle saçmalık. Büyük aptallık. İnsanlar bunu habermiş gibi yaymak istiyor. Aptalca" sözleriyle iddialara son noktayı koymuştu.