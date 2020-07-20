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Koronavirüse yakalanan Idris Elba’nın akıl sağlığı bozuldu
Dünyaca ünlü oyuncu Idris Elba ve eşi koronavirüse yakalanmış ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. O dönem yaşadıklarıyla ilgili röportaj veren Elba, salgının akıl sağlığını etkilediğini söyledi. Virüse yakalandığı dönemde çok fazla bilinmez olduğunu söyleyen Elba, "Virüs beni zihinsel olarak çok kötü etkiledi." dedi.
Giriş Tarihi: 20.07.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 12:14
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