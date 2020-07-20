Bülent Emrah Parlak’a boşanma davası açan Burcu Gönder koruma kararı aldı! ‘Tektaşımı sattırıp…’

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ve Bülent Emrah Parlak ile eşi Burcu Gönder çiftinin boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. 5 yıl önce nikah masasına oturan ve bir çocukları bulunan Burcu Gönder'in eşi Bülent Emrah Parlak tarafından ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığı gerekçesi ile açtığı boşanma davasından önce koruma talebinde bulunması dikkat çekti.

