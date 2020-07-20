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Bülent Emrah Parlak’a boşanma davası açan Burcu Gönder koruma kararı aldı! ‘Tektaşımı sattırıp…’
Çok Güzel Hareketler Bunlar setinde tanışan Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Burcu Gönder eşinden psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanma davası açtı. Gönder'in dava açmadan önce koruma talebinde bulunması dikkat çekti. Agresif tavırlarıyla bilinen Bülent Emrah Parlak'ın eşine ettiği hakaretler ve uyguladığı şiddet boşanma dilekçesine eklendi. Parlak'ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede çok konuşulacak ifadelere yer verildi.
Giriş Tarihi: 20.07.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 11:16
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