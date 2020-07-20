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Haberler Galeri Bülent Emrah Parlak’a boşanma davası açan Burcu Gönder koruma kararı aldı! ‘Tektaşımı sattırıp…’

Bülent Emrah Parlak’a boşanma davası açan Burcu Gönder koruma kararı aldı! ‘Tektaşımı sattırıp…’

Çok Güzel Hareketler Bunlar setinde tanışan Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Burcu Gönder eşinden psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanma davası açtı. Gönder'in dava açmadan önce koruma talebinde bulunması dikkat çekti. Agresif tavırlarıyla bilinen Bülent Emrah Parlak'ın eşine ettiği hakaretler ve uyguladığı şiddet boşanma dilekçesine eklendi. Parlak'ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede çok konuşulacak ifadelere yer verildi.

Giriş Tarihi: 20.07.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 11:16
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Bülent Emrah Parlak’a boşanma davası açan Burcu Gönder koruma kararı aldı! ‘Tektaşımı sattırıp…’

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ve Bülent Emrah Parlak ile eşi Burcu Gönder çiftinin boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. 5 yıl önce nikah masasına oturan ve bir çocukları bulunan Burcu Gönder'in eşi Bülent Emrah Parlak tarafından ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığı gerekçesi ile açtığı boşanma davasından önce koruma talebinde bulunması dikkat çekti.

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Bülent Emrah Parlak’a boşanma davası açan Burcu Gönder koruma kararı aldı! ‘Tektaşımı sattırıp…’

Oyuncu Bülent Emrah Parlak ile meslektaşı Burcu Gönder, 2015'te evlendi. 2016'da bir kız çocukları dünyaya geldi. Hürriyet'in haberine göre; Çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Oyuncu Burcu Gönder, Parlak'ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki hafta önce korunma talebinde bulundu.

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Bülent Emrah Parlak’a boşanma davası açan Burcu Gönder koruma kararı aldı! ‘Tektaşımı sattırıp…’

TEKTAŞIMI SATTIRIP PARASINI ALDI

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede Parlak'ın evlilikleri boyunca eşi Gönder'i sürekli eleştirdiği ve bu eleştirinin boyutunu aşarak hakaret derecesine kadar çıktığı ifade edildi. Parlak'ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede çok konuşulacak ifadelere yer verildi.

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Bülent Emrah Parlak’a boşanma davası açan Burcu Gönder koruma kararı aldı! ‘Tektaşımı sattırıp…’

"Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder'in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak'ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir. "

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Bülent Emrah Parlak’a boşanma davası açan Burcu Gönder koruma kararı aldı! ‘Tektaşımı sattırıp…’

"Hiçbir geliri olmayan Burcu Gönder ile çocuğunu evden atmaya çalışmıştır. Bu sebeple boşanma davası açmak isteyen Gönder'in davalının agresif yapısı nedeniyle zarar görmesinden korunması için tedbir talep ediyoruz"