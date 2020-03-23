Koronavirüs tedavisi gören Olga Kurylenko Instagram hesabından duyurdu: Tamamen iyileştim!

SADECE HAFİF ÖKSÜRÜĞÜM KALDI

Olga Kurylenko paylaşımına dün İngiltere ve bazı ülkelerde kutlanan Anneler Günü nedeniyle iyi dileklerini belirterek başladı. Ardından da yaşadıklarını anlattı:

"Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım."