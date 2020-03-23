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Koronavirüs tedavisi gören Olga Kurylenko Instagram hesabından duyurdu: Tamamen iyileştim!
Dünyaca ünlü film yıldızı Olga Kurylenko geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklamış ve bir haftadır hasta olduğunu duyurmuştu. Kurylenko, Instagram sayfasından yaptığı yeni paylaşımla müjdeli haberi verdi. Tamamen iyileştiğini söyleyen Kurylenko, 'Kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım." dedi.
Giriş Tarihi: 23.03.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 11:54
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