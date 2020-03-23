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Koronavirüs tedavisi gören Olga Kurylenko Instagram hesabından duyurdu: Tamamen iyileştim!

Dünyaca ünlü film yıldızı Olga Kurylenko geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklamış ve bir haftadır hasta olduğunu duyurmuştu. Kurylenko, Instagram sayfasından yaptığı yeni paylaşımla müjdeli haberi verdi. Tamamen iyileştiğini söyleyen Kurylenko, 'Kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım." dedi.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 11:54
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Koronavirüs tedavisi gören Olga Kurylenko Instagram hesabından duyurdu: Tamamen iyileştim!

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan oyuncu Olga Kurylenko, Instagram sayfasından müjdeyi verdi. Londra'da yaşayan 40 yaşındaki oyuncu geçen hafta ateşinin çok yükseldiğini ve kendini iyi hissetmediğini belirtip yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını duyuran güzel oyuncu tamamen iyileştiğini duyurdu.

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Koronavirüs tedavisi gören Olga Kurylenko Instagram hesabından duyurdu: Tamamen iyileştim!

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kurylenko, koronavirüse neden olduğu Covid 19 hastalığının semptomlarından tamamen kurtulduğunu da yine Instagram sayfasından duyurdu. Kurylenko, dört yaşındaki oğlu Alexander Max Horatio ile birlikte evinde şömine başında çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

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Koronavirüs tedavisi gören Olga Kurylenko Instagram hesabından duyurdu: Tamamen iyileştim!

SADECE HAFİF ÖKSÜRÜĞÜM KALDI

Olga Kurylenko paylaşımına dün İngiltere ve bazı ülkelerde kutlanan Anneler Günü nedeniyle iyi dileklerini belirterek başladı. Ardından da yaşadıklarını anlattı:

"Tamamen iyileştim. Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım."

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Koronavirüs tedavisi gören Olga Kurylenko Instagram hesabından duyurdu: Tamamen iyileştim!

ARTIK İYİ HİSSEDİYORUM

Rol aldığı James Bond serisinden Quantum of Solace ile kariyerinde yükselişe geçen Kurylenko hala sabahları biraz öksürdüğünü ancak iyileştiğini ve gayet iyi hissettiğini belirtti.

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Koronavirüs tedavisi gören Olga Kurylenko Instagram hesabından duyurdu: Tamamen iyileştim!

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Rol aldığı James Bond filmi Quantum of Solace ile kariyerinde yükselişe geçen eski model yeni oyuncu Olga Kurylenko, corona virüsün neden olduğu Covid- 19 hastalığına yakalandığını da geçen hafta Instagram sayfasından duyurmuştu.