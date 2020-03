Can Yaman’dan eski sevgilisi Demet Özdemir’e olay yorum!

Can Yaman ve Demet Özdemir, bir dönem başrolü paylaştıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış ancak dizinin bitmesinin ardından ikili da yollarını ayırmıştı. Daha sonrasında Can Yaman'ın yaptığı 'libido' açıklamasının ardından Demet Özdemir'le arası gerilmiş, güzel oyunun Yaman'a haber göndererek 'adımı anma' dediği iddia edilmişti. Demet Özdemir'in dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına Can Yaman'dan olay yaratan yorum geldi.