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Can Yaman’dan eski sevgilisi Demet Özdemir’e olay yorum!

Can Yaman ve Demet Özdemir, bir dönem başrolü paylaştıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış ancak dizinin bitmesinin ardından ikili da yollarını ayırmıştı. Daha sonrasında Can Yaman'ın yaptığı 'libido' açıklamasının ardından Demet Özdemir'le arası gerilmiş, güzel oyunun Yaman'a haber göndererek 'adımı anma' dediği iddia edilmişti. Demet Özdemir'in dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına Can Yaman'dan olay yaratan yorum geldi.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 11:58
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Can Yaman’dan eski sevgilisi Demet Özdemir’e olay yorum!

Demet Özdemir ile Can Yaman birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışmış, aşk yaşamaya başlamışlardı. Dizinin final yapmasıyla birlikte ikili de yollarını ayırdı.

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Can Yaman’dan eski sevgilisi Demet Özdemir’e olay yorum!

Can Yaman dizinin sona ermesinin ardından verdiği bir röportajda 'Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık' sözleri günlerce konuşuldu.

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Can Yaman’dan eski sevgilisi Demet Özdemir’e olay yorum!

Yaman'ın sözleri eski sevgilisi ile arasını açtı. Demet Özdemir'in Can Yaman'a haber göndererek 'adımı anma' dediği, hatta arama motorlarından ikisiyle ilgili haberlerin kaldırılmasını talep ettiği iddia edildi.

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Can Yaman’dan eski sevgilisi Demet Özdemir’e olay yorum!

Her iki isim de çıkan haberler karşısında sessizliğini korudu.

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Can Yaman’dan eski sevgilisi Demet Özdemir’e olay yorum!

Demet Özdemir, dün turuncu gömleği ile havuz başında çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Can Yaman, eski sevgilisinin fotoğrafına "C vitaminini giymişsin" yorumunu yaptı.