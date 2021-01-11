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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs aşısı olan Alişan’dan ayrımcılık iddialarına yanıt: Ben de gönüllüyüm Koronavirüs aşısı olan Alişan’dan ayrımcılık iddialarına yanıt: Ben de gönüllüyüm
Çağla Şıkel'in ardından ünlü türkücü Alişan'da koronavirüs aşısı oldu. Demet Akalın'la birlikte sunduğu sabah programının canlı yayınında aşı olan türkücüye bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. 'Ayrımcılık yapıldı' iddialarının ardından açıklama yapan Alişan, "Aşılama henüz başlamadı. Gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım" dedi.
Giriş Tarihi: 11.01.2021 14:28
Çağla Şıkel'in ardından Alişan da koronavirüs aşısı için gönüllü oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın'la birlikte sunduğu sabah programında aşı olan Alişan, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.
'Ayrımcılık yapıldı' iddialarının ardından Alişan'dan açıklama geldi.
Aşı için gönüllü olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım."
"Bir amacım daha vardı. Aşı karşıtlarına aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı. Çok şükür amacıma ulaşmışım. Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak." dedi.