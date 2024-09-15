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Kör Nokta'nın Aslım'ı Rabia Soytürk'ün sevgilisi bakın kim! Ünlü değil ama...

atv ekranlarına bomba gibi bir dizi daha geliyor. Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz gibi isimlerin paylaştığı dizide 'Aslım Gencer' karakterini canlandıracak olan Soytürk'ün hayatını merak edip araştıranlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşırdı. Herkes kendisi gibi ünlü birini beklerken, güzel oyuncunun sevgilisi bambaşka bir sektörden çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.09.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 16:27
Kör Nokta’nın Aslım’ı Rabia Soytürk’ün sevgilisi bakın kim! Ünlü değil ama...

Usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın merakla beklenen yeni projesi "Kör Nokta", izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Sinegraf imzasını taşıyan ve yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizi, 21 Eylül Cumartesi günü ilk bölümüyle atv'de yayınlanacak.

Kör Nokta’nın Aslım’ı Rabia Soytürk’ün sevgilisi bakın kim! Ünlü değil ama...

Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz paylaşırken, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik, Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse, Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin fragmanı ise izleyiciden tam not aldı.

Kör Nokta’nın Aslım’ı Rabia Soytürk’ün sevgilisi bakın kim! Ünlü değil ama...

Dizi, "Aslım ve Gece" adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak.

Kör Nokta’nın Aslım’ı Rabia Soytürk’ün sevgilisi bakın kim! Ünlü değil ama...

Dizide Aslım Gencer karakterine hayat verecek olan Rabia Soytürk'ün hayatı da sevenleri tarafından merak altına alındı

Kör Nokta’nın Aslım’ı Rabia Soytürk’ün sevgilisi bakın kim! Ünlü değil ama...

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle göz kamaştıran Soytürk'ün sevgilisini görenler şaştı kaldı.