15 Eylül 2024, Pazar
Kör Nokta'nın Aslım'ı Rabia Soytürk'ün sevgilisi bakın kim! Ünlü değil ama...
atv ekranlarına bomba gibi bir dizi daha geliyor. Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz gibi isimlerin paylaştığı dizide 'Aslım Gencer' karakterini canlandıracak olan Soytürk'ün hayatını merak edip araştıranlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşırdı. Herkes kendisi gibi ünlü birini beklerken, güzel oyuncunun sevgilisi bambaşka bir sektörden çıktı.
Giriş Tarihi: 15.09.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 16:27