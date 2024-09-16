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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha dolu anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | Oktay Kaynarca gülme krizine girdi

Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha dolu anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | Oktay Kaynarca gülme krizine girdi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa katılan Batmanlı Bilal Yoğurtçuoğlu isimli renkli bir yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Yoğurtçuoğlu, yarışmaya katılmak için gazeteye çıktığını söylerken ilk soruda kullandığı joker ile de gündem oldu. İşte o renkli anlar....

Giriş Tarihi: 16.09.2024 00:10 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:31
Kim Milyoner Olmak İster’de kahkaha dolu anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | Oktay Kaynarca gülme krizine girdi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de kahkaha dolu anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | Oktay Kaynarca gülme krizine girdi

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa katılan Batmanlı Bilal Yoğurtçuoğlu isimli renkli bir yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de kahkaha dolu anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | Oktay Kaynarca gülme krizine girdi

Yoğurtçuoğlu, yarışmaya nasıl katılmaya karar verdiğini açıkladı. Yarışmaya katılabilmek için gazeteye çıktığını belirten Bilal Yoğurtçuoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ben yıllardır bu yarışmaya katılmanın hayalini kuruyorum. Programı çoktandır takip ediyorum. Bu yarışmaya katılabilmek için daha önce Batman'daki bir yerel gazeteye başvurdum. Videolarımı paylaştım sırf yarışmaya katılabilmek için. Bu yarışmanın her gece hayalini kuruyorum. Aklımdan bir türlü çıkmıyordu. Tek hayalim bu anı yaşayabilmek. Ekran başından sürekli Milyoner'i takip ediyordum. Ekran önünde kendi kendime yarıştığımda 2. Baraja kadar gelebiliyordum. Berivan diye bir ablam var. O beni çok seviyor. O bu yarışmaya katılmamı çok istiyordu. Belki de onun duasıyla bu yarışmaya katıldım. Buradan da ona çok selam gönderiyorum. "

Kim Milyoner Olmak İster’de kahkaha dolu anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | Oktay Kaynarca gülme krizine girdi

Bunun üzerine eden Kaynarca, "inşallah hayır duaları seninle olacak." ifadelerini kullandı

Kim Milyoner Olmak İster’de kahkaha dolu anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | Oktay Kaynarca gülme krizine girdi

Yarışmacı, karşısına çıkan ilk soruda "Hangisi olduğunda diyafondan genellikle "Kim o?" diye sorulur?" sorusu çıktı. Bunun üzerine yarışmacı seyirci joker hakkını kullanınca sosyal medyada adeta gündem oldu.

SORU: Hangisi olduğunda diyafondan genellikle "Kim o?" diye sorulur?
A-: İnternet bağlantısı koptuğunda

B- Kapı zili çaldığında

C- Televizyon karıncalandığında

D- Bilgisayara virüs bulaştığında

Cevap: A