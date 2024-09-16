Kim Milyoner Olmak İster’de kahkaha dolu anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | Oktay Kaynarca gülme krizine girdi

Yoğurtçuoğlu, yarışmaya nasıl katılmaya karar verdiğini açıkladı. Yarışmaya katılabilmek için gazeteye çıktığını belirten Bilal Yoğurtçuoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ben yıllardır bu yarışmaya katılmanın hayalini kuruyorum. Programı çoktandır takip ediyorum. Bu yarışmaya katılabilmek için daha önce Batman'daki bir yerel gazeteye başvurdum. Videolarımı paylaştım sırf yarışmaya katılabilmek için. Bu yarışmanın her gece hayalini kuruyorum. Aklımdan bir türlü çıkmıyordu. Tek hayalim bu anı yaşayabilmek. Ekran başından sürekli Milyoner'i takip ediyordum. Ekran önünde kendi kendime yarıştığımda 2. Baraja kadar gelebiliyordum. Berivan diye bir ablam var. O beni çok seviyor. O bu yarışmaya katılmamı çok istiyordu. Belki de onun duasıyla bu yarışmaya katıldım. Buradan da ona çok selam gönderiyorum. "