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Konser için Rusya’ya gitmişti! Haber alınmayan Petek Dinçöz cephesinden ilk açıklama geldi

Rusya'nın paralı askerler grubu Wagner'in Putin yönetimine başkaldırması dünyayı ayağa kaldırdı. Moskova ve 2 bölgede 'terörle mücadele operasyonu' rejimi ilan edildi. Dün akşam saatlerinde taraflar arasında uzlaşma sağlanırken Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Petek Dinçöz hayranlarını korkuttu. Wagner krizi sonrası haber alınamayan Dinçöz cephesinden ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 11:34
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Konser için Rusya’ya gitmişti! Haber alınmayan Petek Dinçöz cephesinden ilk açıklama geldi

Rusya'da Wagner grubunun ayaklanmasının ardından bölgede Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi. Konser için Rusya'ya giden Petek Dinçöz ise hayranlarını korkuttu.

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Konser için Rusya’ya gitmişti! Haber alınmayan Petek Dinçöz cephesinden ilk açıklama geldi

HABER ALINAMADI

Ünlü şarkıcı, önceki gün eşi Nida Büyükbayrakdar ve orkestrası ile birlikte Moskova'ya konser vermek için yola çıktı. Ancak bir süre sonra Petek Dinçöz'den haber alınamadı. Sevenlerinin bir süre ulaşamadığı Dinçöz'ten ilk açıklama geldi.

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Konser için Rusya’ya gitmişti! Haber alınmayan Petek Dinçöz cephesinden ilk açıklama geldi

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Dinçöz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Herkese merhaba! Saatlerdir bizden haber alamayan ailemiz, sevenlerimin ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza Moskova'daki durumunuz ile ilgili geç de olsa bilgi vermek isterim.

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Konser için Rusya’ya gitmişti! Haber alınmayan Petek Dinçöz cephesinden ilk açıklama geldi

Eşim, makyözüm, asistanım ve ben Cumartesi sabah erkenden Moskova'ya uçtuk. Aylar önceden Moskova'da bu gece sahneye çıkmak için anlaşması yapılan düğün için otele geçerken darbe girişimi olduğunu öğrendik.

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Konser için Rusya’ya gitmişti! Haber alınmayan Petek Dinçöz cephesinden ilk açıklama geldi

Tüm gün İnternet erişimi ve telefon kullanımı kapalı olduğundan otelde iptal edilmeyen düğün için hazırlıkları yaptık ve akşam saati sahne aldıktan sonra tekrar otele geçtik