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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü! "Küçük Kıvanç"

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'nin yüzü ilk kez görüntülendi! Geçtiğimiz yıl nisan ayında dünyaya gelen oğullarını kameralardan uzakta büyüten çift, son olarak Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. İlk kez Kurt Efe'nin yüzünü gösteren çifte, "Babasının kopyası", "Küçük Kıvanç" yorumları geldi. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe...

Giriş Tarihi: 25.06.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 10:29
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin yüzü göründü! Küçük Kıvanç

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin yüzü göründü! Küçük Kıvanç

Bugüne kadar kameralardan uzak büyüyen Kurt Efe'nin yüzü ilk kez kameralara yansıdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin yüzü göründü! Küçük Kıvanç

Yalıkavak'ta görüntülenen çift ilk kez oğullarının yüzünü gizlemedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin yüzü göründü! Küçük Kıvanç

Kurt Efe altın sarı saçlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin yüzü göründü! Küçük Kıvanç

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizerl'in oğulları Efe'nin babasına benzerliği ise dikkat çekti. İkilinin oğlunu görenler "Aynı babası", "Babasının kopyası", "Küçük Kıvanç", "Güzel iki insandan minnoş bir bebe" yorumları yaptı.