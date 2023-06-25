Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü! "Küçük Kıvanç"

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'nin yüzü ilk kez görüntülendi! Geçtiğimiz yıl nisan ayında dünyaya gelen oğullarını kameralardan uzakta büyüten çift, son olarak Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. İlk kez Kurt Efe'nin yüzünü gösteren çifte, "Babasının kopyası", "Küçük Kıvanç" yorumları geldi. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe...