01 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su 53. bölümde var mı? Yeni Abdullah Bey Ahmet Mümtaz Taylan diziye kaçıncı bölümde gelecek?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su 53. bölümde var mı? Yeni Abdullah Bey Ahmet Mümtaz Taylan diziye kaçıncı bölümde gelecek?

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakterlerinden Abdullah Ünal'ı canlandıran Settar Tanrıöğen, sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldı. Yapılan değişiklikle, Abdullah Ünal karakterini artık Ahmet Mümtaz Taylan canlandıracak. Gold Yapım, Settar Tanrıöğen'e geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Öte yandan, Cuma akşamları ekrana gelen dizide Ahmet Mümtaz Taylan'ın Abdullah Bey rolüyle nasıl bir performans sergileyeceği ise izleyicilerin merakını uyandırdı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2024 18:24
  • 1
  • 6
Kızılcık Şerbeti’nin yeni Apo’su 53. bölümde var mı? Yeni Abdullah Bey Ahmet Mümtaz Taylan diziye kaçıncı bölümde gelecek?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 53. bölümü, izleyicilerle cuma akşamı ekranda olacak. Dizide Abdullah Bey karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'in gerçek hayattaki sağlık sorunları, senaryo gereği covid-19'a yakalanan karakterin durumuyla da kesişti. Tanrıöğen, beyin kanaması geçirerek yoğun bakımda tedavi görüyor ve bu sebeple diziden ayrılmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın Abdullah Bey karakterini canlandıracağı duyurulmuştu. Peki Ahmet Mümtaz Taylan kaçıncı bölümden itibaren diziye dahil olacak?

  • 2
  • 6
Kızılcık Şerbeti’nin yeni Apo’su 53. bölümde var mı? Yeni Abdullah Bey Ahmet Mümtaz Taylan diziye kaçıncı bölümde gelecek?

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ APO'SU 53. BÖLÜMDE VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 53. bölümü için sete çıkan Ahmet Mümtaz Taylan, Abdullah Ünal rolünü devralarak dizide yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Tanrıöğen'in sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmasıyla birlikte, Taylan'ın performansıyla izleyicilerin karşısına çıkacak olması büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yapımcıları tarafından paylaşılan ilk kare, yeni Abdullah'ın izleyicilere nasıl bir performans sergileyeceğine dair heyecanı arttırdı.

  • 3
  • 6
Kızılcık Şerbeti’nin yeni Apo’su 53. bölümde var mı? Yeni Abdullah Bey Ahmet Mümtaz Taylan diziye kaçıncı bölümde gelecek?

KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM ÖZETİ

Pembe, Alev ile yüzleşmek için onun karşısına çıkmaktan kendini alı koyamaz. Hastalığı atlatarak odasından çıkan Abdullah tüm hakimiyeti tekrar ele almaya kararlıdır.

  • 4
  • 6
Kızılcık Şerbeti’nin yeni Apo’su 53. bölümde var mı? Yeni Abdullah Bey Ahmet Mümtaz Taylan diziye kaçıncı bölümde gelecek?

Gerçekten hamile olan kişinin Alev olduğunu öğrenmek herkesi şoke etmiştir. Ünal ailesi konuyu kendi aralarında tartışarak Abdullah iyileşene kadar konuyu ona aksettirmemeye karar verirler. Bu kötü sürprizin etkisinden kurtulamayan Pembe, Alev ile yüzleşmek için onun karşısına çıkmaktan kendini alı koyamaz.

  • 5
  • 6
Kızılcık Şerbeti’nin yeni Apo’su 53. bölümde var mı? Yeni Abdullah Bey Ahmet Mümtaz Taylan diziye kaçıncı bölümde gelecek?

Alev'in hamilelik haberi Kıvılcım ve Sönmez tarafından da hoş karşılanmaz. Ancak Alev tüm olumsuzluklara karşın yine de bu bebeği doğurmaya kararlıdır. Nişan gecesi yaşananlardan çok etkilenen Görkem'in ailesi, Fatih ve Görkem birlikteliğini kesinlikle bitirme kararı alırlar. Umut'un depresyon durumu devam etmekte, Nursema'nın bu konudaki rahatsızlığı da iyiden iyiye artmaktadır.