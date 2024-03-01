Kızılcık Şerbeti’nin yeni Apo’su 53. bölümde var mı? Yeni Abdullah Bey Ahmet Mümtaz Taylan diziye kaçıncı bölümde gelecek?

Alev'in hamilelik haberi Kıvılcım ve Sönmez tarafından da hoş karşılanmaz. Ancak Alev tüm olumsuzluklara karşın yine de bu bebeği doğurmaya kararlıdır. Nişan gecesi yaşananlardan çok etkilenen Görkem'in ailesi, Fatih ve Görkem birlikteliğini kesinlikle bitirme kararı alırlar. Umut'un depresyon durumu devam etmekte, Nursema'nın bu konudaki rahatsızlığı da iyiden iyiye artmaktadır.