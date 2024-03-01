HaberlerGaleriKızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su 53. bölümde var mı? Yeni Abdullah Bey Ahmet Mümtaz Taylan diziye kaçıncı bölümde gelecek?
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su 53. bölümde var mı? Yeni Abdullah Bey Ahmet Mümtaz Taylan diziye kaçıncı bölümde gelecek?
Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakterlerinden Abdullah Ünal'ı canlandıran Settar Tanrıöğen, sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldı. Yapılan değişiklikle, Abdullah Ünal karakterini artık Ahmet Mümtaz Taylan canlandıracak. Gold Yapım, Settar Tanrıöğen'e geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Öte yandan, Cuma akşamları ekrana gelen dizide Ahmet Mümtaz Taylan'ın Abdullah Bey rolüyle nasıl bir performans sergileyeceği ise izleyicilerin merakını uyandırdı.