17 Kasım 2023, Cuma
Kızı hakkındaki yorum çıldırttı! Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler sosyal medyada ateş püskürdü: Sizin zekanız...
2021 yılında nikah masasına oturan Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, bir yıl sonra Ada Siena'yı kucağına almıştı. Kızlarının birinci yaş gününe özel parti düzenleyen çift, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Elbirliler kızıyla ilgili gelen bir yorum sonrası çılgına döndü.
Giriş Tarihi: 17.11.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 12:08
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