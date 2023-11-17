Kızı hakkındaki yorum çıldırttı! Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler sosyal medyada ateş püskürdü: Sizin zekanız...

Elbirliler paylaşımına "Sen geldin ve dünya değişti. Sanki ruhlarımız hayat boyu birbirini beklemiş sessiz sakince buluşmak için, sana yazılacak çok söz söylenecek çok şarkı var Siena'm. Tek dileğim hep mutlu ol. Ömrümüz yettiğince babanla ben hep yanındayız" notunu düştü.