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Kızı hakkındaki yorum çıldırttı! Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler sosyal medyada ateş püskürdü: Sizin zekanız...

2021 yılında nikah masasına oturan Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, bir yıl sonra Ada Siena'yı kucağına almıştı. Kızlarının birinci yaş gününe özel parti düzenleyen çift, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Elbirliler kızıyla ilgili gelen bir yorum sonrası çılgına döndü.

Giriş Tarihi: 17.11.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 12:08
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Kızı hakkındaki yorum çıldırttı! Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler sosyal medyada ateş püskürdü: Sizin zekanız...

Ünlü şef Arda Türkmen ve fenomen Melodi Elbirliler, 2021 yılının eylül ayında evlenmişti.

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Kızı hakkındaki yorum çıldırttı! Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler sosyal medyada ateş püskürdü: Sizin zekanız...

Çift bir yıl sonra ilk çocuklarını kucaklarına almanın heyecanını yaşadı.

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Kızı hakkındaki yorum çıldırttı! Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler sosyal medyada ateş püskürdü: Sizin zekanız...

Kasım 2022'de kızları Ada Siena'yı kucaklarına alan çift sosyal medya hesabından birinci yaş doğum günü pozlarını paylaştı.

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Kızı hakkındaki yorum çıldırttı! Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler sosyal medyada ateş püskürdü: Sizin zekanız...

Elbirliler paylaşımına "Sen geldin ve dünya değişti. Sanki ruhlarımız hayat boyu birbirini beklemiş sessiz sakince buluşmak için, sana yazılacak çok söz söylenecek çok şarkı var Siena'm. Tek dileğim hep mutlu ol. Ömrümüz yettiğince babanla ben hep yanındayız" notunu düştü.

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Kızı hakkındaki yorum çıldırttı! Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler sosyal medyada ateş püskürdü: Sizin zekanız...

Ünlü fenomen bir takipçisinin "Çocuğun niye saçları çok az?" yorumunu yapmasının üzerine "Sizin zekanız için aynı soru yöneltildi mi hiç?" dedi.