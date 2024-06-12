12 Haziran 2024, Çarşamba
Kıyma makinesinde kimi öldürdüler? Müge Anlı'da kan donduran iddia: 'Adamı biber salçası gibi çekiyorlar...'
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 'kıyma makinesi' cinayetiyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan programın son bölümünde, cinayetle ilgili olarak Mehmet Taşpınar'ın eski komşusu Hatice Ekizli önemli açıklamalarda bulundu. Müge Anlı'nın 12 Haziran tarihli yayınında Mehmet Korkunç hakkında şoke eden iddialar ortaya çıktı. İşte Güllü Çolak olayının detayları...
Giriş Tarihi: 12.06.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 13:15
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