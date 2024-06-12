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Kıyma makinesinde kimi öldürdüler? Müge Anlı'da kan donduran iddia: 'Adamı biber salçası gibi çekiyorlar...'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 'kıyma makinesi' cinayetiyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan programın son bölümünde, cinayetle ilgili olarak Mehmet Taşpınar'ın eski komşusu Hatice Ekizli önemli açıklamalarda bulundu. Müge Anlı'nın 12 Haziran tarihli yayınında Mehmet Korkunç hakkında şoke eden iddialar ortaya çıktı. İşte Güllü Çolak olayının detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 13:15
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Kıyma makinesinde kimi öldürdüler? Müge Anlı’da kan donduran iddia: ’Adamı biber salçası gibi çekiyorlar...’

Müge Anlı'nın programında akılma bir olay işlendi. Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Güllü Çolak, 2 ay önce sırra kadem bastı. Başkasıyla evli olan ve Güllü ile aşk yaşayan Mehmet ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Genç kadının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Kıyma makinesinde kimi öldürdüler? Müge Anlı’da kan donduran iddia: ’Adamı biber salçası gibi çekiyorlar...’

Müge Anlı'nın programında akılma bir olay işlendi. Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Güllü Çolak, 2 ay önce sırra kadem bastı. Başkasıyla evli olan ve Güllü ile aşk yaşayan Mehmet ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Genç kadının bulunması için Müge Anlı ve ekininden yardım istedi.

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Kıyma makinesinde kimi öldürdüler? Müge Anlı’da kan donduran iddia: ’Adamı biber salçası gibi çekiyorlar...’

Güllü ise yayına bağlanıp Mehmet'ten şiddet gördüğü için ailesine sığındığını anlattı. Mehmet'in kendisinden sonra iki evli kadını daha kaçırdığını, bu kadınları kandırıp altınlarını aldığını, o kadınların da yuvasını yıktığını anlattı. Bugünkü canlı yayında ise inanılmaz gelişmeler yaşandı.

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Kıyma makinesinde kimi öldürdüler? Müge Anlı’da kan donduran iddia: ’Adamı biber salçası gibi çekiyorlar...’

Güllü'nün eski eşi Murat da canlı yayına katıldı. Güllü'nün akrabası Ahmet ise genç kadının para için birliktelikler yaşadığı iddiasını ortaya attı. Ahmet daha sonra kan donduran bir iddia ortaya attı. Bir adamın öldürülüp kıyma makinesinde çekildiğini anlattı.

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Kıyma makinesinde kimi öldürdüler? Müge Anlı’da kan donduran iddia: ’Adamı biber salçası gibi çekiyorlar...’

Yayında konuşan Müge Anlı "Ayrıca aramızda Ahmet var. Ahmet de Güllü Hanım'ın yeğeni. Bildiğini saklamak da suça iştiraktir aslında baktığınız zaman. Halan oluyormuş senin Güllü. Sen onun aslında evlilik vaadiyle dolandırma işi yaptığını iddia ediyorsun. Bugün stüdyomuzdasın. Ama arkadaşlarımıza bir şey daha anlatmışsın. Aferin sana.