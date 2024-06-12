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Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun'un güzelliği mest etti! Karan ve Kerem'in halası...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da sürekli gündem oluyor. Eşi Fahriye Evcen ile sosyal medyada sıkça paylaşımlarda bulunan Özçivit'in kız kardeşi merak edilip araştırılmaya başlandı. Instagram'da 25 milyon takipçisi bulunan Özçivit'in kardeşi Burçun, abisine benzerliğiyle dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in görümcesi Burçun Özçivit...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024 12:51
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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun’un güzelliği mest etti! Karan ve Kerem’in halası...

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran başarılı oyuncnu Burak Özçivit, ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri...

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun’un güzelliği mest etti! Karan ve Kerem’in halası...

Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenmiş ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Geçen sene de oğlu Kerem'e kavuşan Özçivit, bu sefer de kardeşiyle gündem oldu.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun’un güzelliği mest etti! Karan ve Kerem’in halası...

Yakışıklı oyuncunun kız kardeş Burçun Özçivit, abisine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun’un güzelliği mest etti! Karan ve Kerem’in halası...

İşte Burak Özçivit başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun’un güzelliği mest etti! Karan ve Kerem’in halası...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ