12 Haziran 2024, Çarşamba
Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun'un güzelliği mest etti! Karan ve Kerem'in halası...
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da sürekli gündem oluyor. Eşi Fahriye Evcen ile sosyal medyada sıkça paylaşımlarda bulunan Özçivit'in kız kardeşi merak edilip araştırılmaya başlandı. Instagram'da 25 milyon takipçisi bulunan Özçivit'in kardeşi Burçun, abisine benzerliğiyle dikkat çekti. İşte Fahriye Evcen'in görümcesi Burçun Özçivit...
Giriş Tarihi: 12.06.2024 12:51
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