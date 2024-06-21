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Kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar! Küçük kızı uygunsuz fotoğraflarla tehdit etti! Öldürülen kişi...

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen kıyma makinesi cinayetini konuşuyor. Tüyler ürperten cinayet olayının detayları merakla takip edilirken, yeni bir gelişme yaşandı. Kıyma makinesi cinayetiyle akıllara kazınan olayda taraflar yayında birbirlerini suçladı. Sevgilisi Güllü Çolak'ı aramak için programa başvuran Mehmet Taşpınar hakkında çıkan iddialar ise ağızları açık bıraktı. İşte haberin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 12:56 Güncelleme: 21.06.2024 13:14
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Kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar! Küçük kızı uygunsuz fotoğraflarla tehdit etti! Öldürülen kişi...

Müge Anlı'nın programında gün yüzüne çıkan kıyma makinesi cinayetinin detaylar merak konusu oluyor. Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar! Küçük kızı uygunsuz fotoğraflarla tehdit etti! Öldürülen kişi...

Mehmet Taşpınar, 13 yıldır birlikte yaşadığı Güllü Çolak'ın 2 çocuğuyla beraber evden kaçtığı iddiasıyla programa katılmıştı. İddiaya göre, cinayet işlendikten sonra makineden salça çekip dışarıya satan aile makineyi sonrasında da elden çıkardı.

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Kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar! Küçük kızı uygunsuz fotoğraflarla tehdit etti! Öldürülen kişi...

10 bin TL gibi yüksek bir değeri olan makine, satın alan kişinin ifadesine göre 500 TL'ye verildi.

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Kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar! Küçük kızı uygunsuz fotoğraflarla tehdit etti! Öldürülen kişi...

"ÖLDÜRÜP KIYMA MAKİNESİNDE ÇEKTİ"

Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet ise canlı yayında bomba bir iddia ortaya atmıştı. Güllü, kardeşi ve babaannesinin bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini anlatmıştı.

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Kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar! Küçük kızı uygunsuz fotoğraflarla tehdit etti! Öldürülen kişi...

Bahsi geçen kıyma makinesi ise geçtiğimiz günler canlı yayında stüdyoya getirilmişti.