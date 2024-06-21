Kıyma makinesi cinayetinde iğrenç iddialar! Küçük kızı uygunsuz fotoğraflarla tehdit etti! Öldürülen kişi...
Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen kıyma makinesi cinayetini konuşuyor. Tüyler ürperten cinayet olayının detayları merakla takip edilirken, yeni bir gelişme yaşandı. Kıyma makinesi cinayetiyle akıllara kazınan olayda taraflar yayında birbirlerini suçladı. Sevgilisi Güllü Çolak'ı aramak için programa başvuran Mehmet Taşpınar hakkında çıkan iddialar ise ağızları açık bıraktı. İşte haberin ayrıntıları...