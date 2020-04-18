Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek

Kuruluş Osman'da dengeler değişiyor. Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Osman Bey, Moğollar ve Bizans arasındaki ittifaka engel olmak için harekete geçti. Bölümün son sahnesinde Balgay'ın Osman'a ittifak teklifi izleyiciyi şoke etti. Kuruluş Osman'ın 18. bölüm fragmanında Balgay ile Osman arasındaki ittifakın dengeleri değiştireceği görülüyor. Alişar ve Dündar Bey'in bu ittifaka karşı nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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