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Haberler Galeri Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek

Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek

Kuruluş Osman'da dengeler değişiyor. Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Osman Bey, Moğollar ve Bizans arasındaki ittifaka engel olmak için harekete geçti. Bölümün son sahnesinde Balgay'ın Osman'a ittifak teklifi izleyiciyi şoke etti. Kuruluş Osman'ın 18. bölüm fragmanında Balgay ile Osman arasındaki ittifakın dengeleri değiştireceği görülüyor. Alişar ve Dündar Bey'in bu ittifaka karşı nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 12:40
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Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek

Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Her çarşamba günü izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osman ile Balgay'ın ittifak anlaşması yapması seyirciyi heyecanlandırmıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Alişar ile Dündar Bey'in, Osman ile Balgay'ın kurduğu ittifaktan tedirgin olması dikkat çekiyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı...

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Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İşte kuruluş osman 18. bölüm fragmanı:

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Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek

Kuruluş Osman'ın 18. bölüm fragmanında Alişar'ın "Osman ile balgay ittifak kurmuşsa, kıyamet kopmuş demektir!" ifadesi dikkat çekiyor.

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Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek

KURULUŞ OSMAN 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

'Kuruluş Osman'ın ilgiyle izlenen 17'inci bölümünde, Dündar Bey'in oğlu Batur'un naaşıyla karşılaştığı sahnede gözyaşları sel olup aktı.

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Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek

Alişar Bey'in kaçırıp konağına götürdüğü Dündar Bey, Kayı Obası'ndan gelen eşi Zöhre Hatun ve kızı Aygül'le buluştu. Dündar Bey'in öldüğünü sanan ikili büyük şok yaşarken, ailenin yeniden bir araya geldiği sahnede duygusal anlar yaşandı.