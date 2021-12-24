24 Aralık 2021, Cuma
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı hayal kırıklığı yarattı! Takipçileri ikiye bölündü
Şimdilerde baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni imajıyla şaşırttı. Saç ve sakalını kestiren Tatlıtuğ'un son hali hayranlarını ikiye böldü. Yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı, sosyal medya hesabından Tatlıtuğ ile çekildikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Saçlarını kestiren ve sinekkaydı tıraş olan Tatlıtuğ, takipçilerini ikiye böldü.
Giriş Tarihi: 24.12.2021 17:03
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