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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı hayal kırıklığı yarattı! Takipçileri ikiye bölündü

Şimdilerde baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni imajıyla şaşırttı. Saç ve sakalını kestiren Tatlıtuğ'un son hali hayranlarını ikiye böldü. Yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı, sosyal medya hesabından Tatlıtuğ ile çekildikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Saçlarını kestiren ve sinekkaydı tıraş olan Tatlıtuğ, takipçilerini ikiye böldü.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 17:03
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Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı hayal kırıklığı yarattı! Takipçileri ikiye bölündü

Baba olmak için gün sayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, imajını değiştirdi. Saç ve sakalını kestiren Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı ise hayranlarını ikiye böldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı hayal kırıklığı yarattı! Takipçileri ikiye bölündü

Stil danışmanı eşi Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren yakışıklı oyuncu, baba olmak için gün sayıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı hayal kırıklığı yarattı! Takipçileri ikiye bölündü

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Kıvanç Kasabalı, sosyal medya hesabından yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile çekildikleri bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Kasabalı, Instagram hesabından paylaştığı karenin altına, ''Kardeşimle yoldayız mutluyuz'' notunu düştü.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı hayal kırıklığı yarattı! Takipçileri ikiye bölündü

Kıvanç Tatlıtuğ'un saçlarını kestirmesi ve sinekkaydı tıraş olması dikkatlerden kaçmadı. Tatlıtuğ'un yeni imajı bazı hayranları tarafından beğenilirken, bazı hayranları tarafından da eleştiri aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni imajı hayal kırıklığı yarattı! Takipçileri ikiye bölündü

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un çok konuşulan yeni imajı…