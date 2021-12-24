24 Aralık 2021, Cuma
Nilüfer kızına özlemini haykırdı! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı
Pop müziğin en başarılı isimlerinden Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı genç kız oldu. Nilüfer, 4 ay yuvada kaldıktan sonra evlat edindiği kızı için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Şarkıcı, İngiltere'de okuyan kızını ne kadar özlediğini dile getirirken Ayşe Nazlı'nın son hali görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 16:27
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