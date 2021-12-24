Nilüfer kızına özlemini haykırdı! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

Pop müziğin en başarılı isimlerinden Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı genç kız oldu. Nilüfer, 4 ay yuvada kaldıktan sonra evlat edindiği kızı için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Şarkıcı, İngiltere'de okuyan kızını ne kadar özlediğini dile getirirken Ayşe Nazlı'nın son hali görenleri şaşırttı.