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Nilüfer kızına özlemini haykırdı! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

Pop müziğin en başarılı isimlerinden Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı genç kız oldu. Nilüfer, 4 ay yuvada kaldıktan sonra evlat edindiği kızı için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Şarkıcı, İngiltere'de okuyan kızını ne kadar özlediğini dile getirirken Ayşe Nazlı'nın son hali görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 16:27
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Nilüfer kızına özlemini haykırdı! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor.

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Nilüfer kızına özlemini haykırdı! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız oldu.

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Nilüfer kızına özlemini haykırdı! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

Usta şarkıcı sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İngiltere'de psikoloji okuyan kızı Ayşe Nazlı'yı ne kadar özlediğini dile getirdi.

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Nilüfer kızına özlemini haykırdı! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

Kızı ile pozuna "Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi…" notunu düştü.

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Nilüfer kızına özlemini haykırdı! Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı

Ayşe Nazlı Uyumlu'nun son hali ise şaşırttı. Nazlı güzelliğiyle hayran bıraktı.