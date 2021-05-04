Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!

Başak Hanım, böylece beş yılın ardından 'Başak Dizer Tatlıtuğ' değil 'Başak Tatlıtuğ' olarak anılmak istediğini de açıkça ilan etmiş oldu. Bu arada Türkiye'nin en gözde çiftlerine bakıldığı ünlü kadınların hepsi sosyal medya hesaplarında ya kendi soyadlarını ya da çift soyadı kullanıyor.