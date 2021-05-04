04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!

Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!

Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Bütün kadınlar çift soyadlı, eskiden böyle değildi' sözlerinden sonra eşi Başak Dizer harekete geçti. Hayranları tarafından yakından takip edilen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bu hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından hemen fark edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:32
  • 1
  • 126
Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!
Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!

20 Şubat 2016'da Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Başak Dizer, bu zamana kadar hep 'Başak Dizer Tatlıtuğ' olarak geçiyordu. Instagram'da çift soyadı kullanan güzel stil danışmanı, Dizer soyadını silip 'Başak Tatlıtuğ' oldu. Dedikodulara göre bunun nedeni ise yakışıklı oyuncunun bir arkadaş ortamındaki konuşması.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 126
Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!
Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!

YARI ŞAKA YARI CİDDİ
Kadınların son dönemde çift soyadı kullanmasını şakayla karışık eleştiren Kıvanç Tatlıtuğ'un "Eskiden böyle bir şey yoktu. Bakın annelerimize, hep tek soyadlı" gibi esprili sitemlerinin ardından güzel stil danışmanı hemen 'Dizer' soy ismini kaldırdı.

  • 3
  • 126
Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!
Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!

Başak Hanım, böylece beş yılın ardından 'Başak Dizer Tatlıtuğ' değil 'Başak Tatlıtuğ' olarak anılmak istediğini de açıkça ilan etmiş oldu. Bu arada Türkiye'nin en gözde çiftlerine bakıldığı ünlü kadınların hepsi sosyal medya hesaplarında ya kendi soyadlarını ya da çift soyadı kullanıyor.

  • 4
  • 126
Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!
Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!

KIZLIK SOYADINA DEVAM
Sinem Kobal, Bergüzar Korel, Öykü Karayel, Cansu Tosun, Hazal Kaya ve Ceyda Düvenci gibi isimler, sadece kızlık soyadlarını kullanmaya devam eden isimlerden. Bensu Soral Baş, Hande Soral Demirci, Fahriye Evcen Özçivit ve Pelin Akil Altan ise hem kendi hem de eşlerinin soyadını sosyal medya hesaplarında da kullanıyor…

  • 5
  • 126
Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!
Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!

KOCAMAN JEST
Yakışıklı oyuncunun sözlerinden etkilenen Başak Dizer, hiç vakit kaybetmeden sosyal medyada soyadını Tatlıtuğ yaptı.