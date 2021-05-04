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Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!
Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Bütün kadınlar çift soyadlı, eskiden böyle değildi' sözlerinden sonra eşi Başak Dizer harekete geçti. Hayranları tarafından yakından takip edilen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bu hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından hemen fark edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:32
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Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri sonrası Başak Dizer harekete geçti!