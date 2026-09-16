Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, köşesinde olayla ilgili detaylara yer verirken, tarafların beyanları arasındaki çelişkilere ve henüz yanıtlanmayan sorulara dikkat çekti.

Tadilatı yürüten firmanın sahibi Atilla A., ifadesinde Yangibayev'in kendi çalışanı olmadığını belirtti. Atilla A., Kıvanç Tatlıtuğ'un şoförünün talebi üzerine Yangibayev ile iş ve ücret konusunda şoförün anlaştığını öne sürdü. Ayrıca kendisinin veya çalışanlarının Yangibayev'i çatıya yönlendirmediğini savundu.

Olay, 31 Ağustos'ta Göktürk'teki konutta tadilat ve boya çalışmaları devam ettiği sırada meydana geldi. Çalışmalar sırasında çatıdan düşen Bahadur Yangibayev ağır yaralandı ve hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

TATLITUĞ'UN AVUKATINDAN FARKLI AÇIKLAMA

Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Ateş ise işçinin çalışma alanına firma yetkilisi tarafından getirildiğini ve yaşananların müvekkilinin ya da çalışanlarının bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiğini beyan etti.

Tarafların ifadelerinin birbirinden farklı olması, kazanın nasıl meydana geldiği ve sorumluluğun kimde olduğu konusunda soru işaretlerine neden oldu.