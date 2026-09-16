Kıvanç Tatlıtuğ’un evindeki kazada dikkat çeken çelişki! Çatıya neden çıkarıldı?
Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde tadilat sırasında yaşanan kazayla ilgili soruşturma devam ederken, Bahadur Yangibayev'in çatıdan düşmesiyle ilgili tarafların farklı açıklamaları dikkat çekti. Olaydaki çelişkiler ise soru işaretlerini artırdı.
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul Göktürk'te bulunan evinde yürütülen tadilat ve temizlik çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında, Türkmenistan uyruklu Bahadur Yangibayev çatıdan düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gören Yangibayev'in geçirdiği kazanın ardından başlatılan adli süreçte tarafların verdiği ifadeler arasındaki farklılıklar dikkat çekti.
Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, köşesinde olayla ilgili detaylara yer verirken, tarafların beyanları arasındaki çelişkilere ve henüz yanıtlanmayan sorulara dikkat çekti.
GÖKTÜRK'TEKİ EVDE TADİLAT SIRASINDA KAZA
Olay, 31 Ağustos'ta Göktürk'teki konutta tadilat ve boya çalışmaları devam ettiği sırada meydana geldi. Çalışmalar sırasında çatıdan düşen Bahadur Yangibayev ağır yaralandı ve hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Tadilatı yürüten firmanın sahibi Atilla A., ifadesinde Yangibayev'in kendi çalışanı olmadığını belirtti. Atilla A., Kıvanç Tatlıtuğ'un şoförünün talebi üzerine Yangibayev ile iş ve ücret konusunda şoförün anlaştığını öne sürdü. Ayrıca kendisinin veya çalışanlarının Yangibayev'i çatıya yönlendirmediğini savundu.
TATLITUĞ'UN AVUKATINDAN FARKLI AÇIKLAMA
Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Ateş ise işçinin çalışma alanına firma yetkilisi tarafından getirildiğini ve yaşananların müvekkilinin ya da çalışanlarının bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiğini beyan etti.
Tarafların ifadelerinin birbirinden farklı olması, kazanın nasıl meydana geldiği ve sorumluluğun kimde olduğu konusunda soru işaretlerine neden oldu.
KARAKOLDA İMZALATILDIĞI İDDİA EDİLEN BELGE
Mevlüt Tezel, yazısında olayın karakol aşamasına ilişkin dikkat çeken bir iddiaya da yer verdi.
Firma sahibi Atilla A., gözaltında bulunduğu sırada Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Ateş'in yanına geldiğini ve kendisine üç sayfalık bir sözleşme imzalattığını iddia etti. Atilla A., söz konusu belgenin geçmiş tarihli olarak düzenlendiğini ise daha sonra öğrendiğini öne sürdü.
Bu iddiaların ardından Atilla A.'nın avukatı Fatma Uluca Telli, İstanbul Barosu'na başvurarak avukat İbrahim Ateş hakkında disiplin soruşturması yapılmasını talep etti. Telli ayrıca savcılığa İbrahim Ateş ve Kıvanç Tatlıtuğ hakkında suç duyurusunda bulunarak söz konusu belgenin aslının incelenmesini istedi.