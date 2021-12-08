Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in pozları sosyal medyayı salladı! Hamile olan Başak Dizer’e beğeni yağdı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Tatlıtuğ ve Dizer, sanat dünyasının gözde çiftlerinden oldu. İkiliden gelen bebek haberi ise hayranlarını sevince boğdu. 3.5 aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Başak Dizer'in son paylaşımı ise olay oldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in yeni pozları...