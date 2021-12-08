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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in pozları sosyal medyayı salladı! Hamile olan Başak Dizer’e beğeni yağdı

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in pozları sosyal medyayı salladı! Hamile olan Başak Dizer’e beğeni yağdı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Tatlıtuğ ve Dizer, sanat dünyasının gözde çiftlerinden oldu. İkiliden gelen bebek haberi ise hayranlarını sevince boğdu. 3.5 aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Başak Dizer'in son paylaşımı ise olay oldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in yeni pozları...

Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 16:14
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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in pozları sosyal medyayı salladı! Hamile olan Başak Dizer’e beğeni yağdı

5 sene önce Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'den bebek müjdesi geldi. Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen hamilelik iddialarını doğrulayan Dizer'in erkek bebek beklediği öğrenildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in pozları sosyal medyayı salladı! Hamile olan Başak Dizer’e beğeni yağdı

İkili anne baba olmak için gün sayarken Dizer'in son paylaşımları olay oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in pozları sosyal medyayı salladı! Hamile olan Başak Dizer’e beğeni yağdı

3.5 aylık olan stil danışmanın fotoğraflarına beğeni yağdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in pozları sosyal medyayı salladı! Hamile olan Başak Dizer’e beğeni yağdı

İşte o pozlar...

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in pozları sosyal medyayı salladı! Hamile olan Başak Dizer’e beğeni yağdı