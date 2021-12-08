08 Aralık 2021, Çarşamba
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in pozları sosyal medyayı salladı! Hamile olan Başak Dizer’e beğeni yağdı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Tatlıtuğ ve Dizer, sanat dünyasının gözde çiftlerinden oldu. İkiliden gelen bebek haberi ise hayranlarını sevince boğdu. 3.5 aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Başak Dizer'in son paylaşımı ise olay oldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in yeni pozları...
Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 16:14
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