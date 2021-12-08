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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide tüm dengeleri değiştiren Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 08.12.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 17:01
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Osman Bey'in eşi Malhun Hatun karakteriyle dizide tüm dengeleri altüst eden Atiksoy, özel hayatıyla araştırma konusu oldu.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

Berk Oktay'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren güzel oyuncunun aslen nereli olduğu merak konusu oldu.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

Burak Özçivit – Gaziantep

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

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