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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden yeni haber geldi. 5 yıl önce Paris'te sade bir nikahla dünyaevine giren çift, bebek haberiyle sevindirmişti. Bebek haberinin doğrulanmasının ardından Tatlıtuğ'un bebeğinin cinsiyeti de merak konusu oldu. 2. Sayfa programının sunucuları, çiftin bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.11.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 12:12
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

5 sene önce yurt dışında dünyaevine giren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer çifti şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne ve baba olmak için gün sayan ikilinin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

44 yaşındaki Başak Dizer'in geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğu ileri sürüldü. Hakkında çıkan hamilelik iddiası için 2. Sayfa programına açıklama yapan Dizer, "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

ERKEK BEBEKLERİ OLACAK

2. Sayfa programında yer alan habere göre, ünlü çiftin erkek bebeği olacak.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

NURTEN TATLITUĞ: MUTLULUĞUMU KELİMELERE DÖKEMİYORUM

Torun heyecanı yaşayan anne Nurten Tatlıtuğ ise programa telefonla bağlanarak yaşadığı heyecanını anlattı. Torunu olacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Nurten Tatlıtuğ, "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Allah analı babalı büyütsün" dedi.