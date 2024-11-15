15 Kasım 2024, Cuma
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in Londra planı ortaya çıktı! Taşınıyorlar mı?
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Tatlıtuğ, bu iddiaları, "Oğlum daha 2 yaşında, ne okulu?" diyerek yalanlamıştı. Tüm bunların ardından konuya ilişkin yeni bilgiler geldi. İşte ünlü çiftin Londra'ya gitme sebebi...
Giriş Tarihi: 15.11.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:05