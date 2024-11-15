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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in Londra planı ortaya çıktı! Taşınıyorlar mı?

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Tatlıtuğ, bu iddiaları, "Oğlum daha 2 yaşında, ne okulu?" diyerek yalanlamıştı. Tüm bunların ardından konuya ilişkin yeni bilgiler geldi. İşte ünlü çiftin Londra'ya gitme sebebi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.11.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:05
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in Londra planı ortaya çıktı!

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya yerleşeceği iddia edilmişti... Tatlıtuğ ise "Oğlum daha 2 yaşında, ne okulu" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in Londra planı ortaya çıktı!

"YERLEŞMEYE DEĞİL TATİLE GİDİYORLAR"

Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Kıvanç Tatlıtuğ'u şu sözlerle kaleme aldı:

"Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu yılın başında ortaya atılan "Oğullarının eğitimi için İngiltere'ye taşınıyorlar" haberlerini yalanlasa da, haberi yapan arkadaş ısrarcı! Önceki gün yine, "Behlül kaçar" başlığıyla, Tatlıtuğ çiftinin Londra'ya taşınacağını yazdı! Doğrusunu yine benden öğrenin.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in Londra planı ortaya çıktı!

Dün Kıvanç'ın menajeri Zerrin Ersü ile konuştum; Behlül'ün kaçtığı falan yok! Evet, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Londra'ya gidiyor ama yerleşmeye değil tatile... Londra'da üç ay tatil yapacaklarmış, çocukla daha rahat olacağını düşündükleri için de ev kiralamışlar.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in Londra planı ortaya çıktı!

Kıvanç, orada tatilin yanı sıra hobisi olan yemek konusunda kendisini geliştirmek için bir yemek kursuna da gidecekmiş. Ayrıca birkaç oyun izleyip önümüzdeki bahar çekeceği belgeselin ön hazırlıklarını da tamamlayacakmış.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in Londra planı ortaya çıktı!

Özetle Londra'da hem kafasını boşaltacakmış hem de kendisine biraz yatırım yapacakmış. Bu arada film, dizi ve reklam projeleri devam ettiği için İstanbul'a da gelip gidecekmiş. Kıvanç'a ve ailesine iyi tatiller diliyorum"