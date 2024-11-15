15 Kasım 2024, Cuma
Gürkan Uygun'un yıllar içindeki değişimi şaşırttı! "Kurtlar Vadisi" detayı dikkat çekti...
atv'nin dizisi Bir Gece Masalı'nda "Kürşat Kilimci" rolüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gürkan uygun, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Birçok kişinin Kurtlar Vadisi'nde "Memati" rolüyle tanıdığı usta oyuncunun paylaşımı yoğun ilgi görürken gerçek daha sonra ortaya çıktı. Uygun'un yıllar içindeki değişimi ise gözler önüne serildi.
Giriş Tarihi: 15.11.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:21