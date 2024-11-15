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Gürkan Uygun'un yıllar içindeki değişimi şaşırttı! "Kurtlar Vadisi" detayı dikkat çekti...

atv'nin dizisi Bir Gece Masalı'nda "Kürşat Kilimci" rolüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gürkan uygun, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Birçok kişinin Kurtlar Vadisi'nde "Memati" rolüyle tanıdığı usta oyuncunun paylaşımı yoğun ilgi görürken gerçek daha sonra ortaya çıktı. Uygun'un yıllar içindeki değişimi ise gözler önüne serildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.11.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:21
Gürkan Uygun’un yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Kurtlar Vadisi detayı dikkat çekti...

Usta oyuncu Gürkan Uygun, bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Memati" rolüyle hafızalara kazındı...

Gürkan Uygun’un yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Kurtlar Vadisi detayı dikkat çekti...

Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Ertuğrul Şakar ve Gaye Gürsel gibi usta isimlerin başrollerini paylaştığı dizinin 'Memati'si Gürkan Uygun, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Gürkan Uygun’un yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Kurtlar Vadisi detayı dikkat çekti...

Şimdilerde Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Gece Masalı'nda "Kürşat Kilimci" rolüyle ekranlara gelen usta oyuncu, televizyonda rol aldığı "Marnalı" dizisi açıkken poz verdi. O kare kısa sürede gündem oldu.

Gürkan Uygun’un yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Kurtlar Vadisi detayı dikkat çekti...

MONTAJ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya kullanıcıları da Uygun'un "Kurtlar Vadisi Pusu" izlerken poz verdiğini sanıp nostalji yaşadılar.

Gürkan Uygun’un yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Kurtlar Vadisi detayı dikkat çekti...

Fakat, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Gürkan Uygun’un yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Kurtlar Vadisi detayı dikkat çekti...

Öte yandan, başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

Gürkan Uygun’un yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Kurtlar Vadisi detayı dikkat çekti...

"POLAT ALEMDAR GÖRSE TANIYAMAZ"

Sosyal medya kullanıcıları Gürkan Uygun'un son haline, "Yaşlandın be ustam", "Polat Alemdar görse tanıyamaz", "Ustayı çok özledik" gibi yorumlarda bulundu.