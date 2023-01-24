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Kısmetse Olur Tolga'nın kim olduğu ortaya çıktı! Ünlü dizideki karelerini görenler şaşırdı! Meğer, Burcu Özberk'in...
Kısmetse Olur Tolga, geçtiğimiz sezon hemen hemen herkesin izlediği dizide rol almış. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur:Aşkın Gücü yarışmasında dikkat çeken isimlerden biri olan Tolga Kandemir'in hayatı izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Programdaki gelin adayı Aybüke ile tanışma yolunda ilerleyen Tolga Kandemir, uygunsuz içerikli mesajlarıyla da gündem olmuştu. Son olarak Tolga'nın rol aldığı dizideki görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte, Kısmetse Olur Tolga hakkında bilinmeyenler...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 23:25Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 23:37