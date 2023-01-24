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Kısmetse Olur Tolga'nın kim olduğu ortaya çıktı! Ünlü dizideki karelerini görenler şaşırdı! Meğer, Burcu Özberk'in...

Kısmetse Olur Tolga, geçtiğimiz sezon hemen hemen herkesin izlediği dizide rol almış. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur:Aşkın Gücü yarışmasında dikkat çeken isimlerden biri olan Tolga Kandemir'in hayatı izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Programdaki gelin adayı Aybüke ile tanışma yolunda ilerleyen Tolga Kandemir, uygunsuz içerikli mesajlarıyla da gündem olmuştu. Son olarak Tolga'nın rol aldığı dizideki görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte, Kısmetse Olur Tolga hakkında bilinmeyenler...

Giriş Tarihi: 24.01.2023 23:25 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 23:37
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Kısmetse Olur Tolga’nın kim olduğu ortaya çıktı! Ünlü dizideki karelerini görenler şaşırdı! Meğer, Burcu Özberk’in...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programındaki damat adayı Tolga Kandemir, geçtiğimiz günler uygunsuz mesajlarıyla ifşa olmuştu. Haftanın altı günü yayınlanan program, yarışmacılarıyla gündem olmaya başladı. İzleyiciler, yarışmacılar hakkında araştırmalar yapıyor. Bunlardan birisi ise Kısmetse Olur Tolga oldu. Meğer, Tolga Kandemir, daha önce herkesin bildiği dizide rol almış. İşte başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı dizi ve Kısmetse Olur Tolga hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmetse Olur Tolga’nın kim olduğu ortaya çıktı! Ünlü dizideki karelerini görenler şaşırdı! Meğer, Burcu Özberk’in...

KISMETSE OLUR TOLGA O DİZİDE...

Birçok film ve reklam afişinde yer alan Kısmetse Olur yarışmacısı Tolga Kandemir'in daha önce dizi oyunculuğu da yaptığı ortaya çıktı. Kandemir, Burcu Özberk'in başrolünde yer aldığı 42.bölümüyle final yapan Aşk Mantık İntikam dizisinde rol almış.

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Kısmetse Olur Tolga’nın kim olduğu ortaya çıktı! Ünlü dizideki karelerini görenler şaşırdı! Meğer, Burcu Özberk’in...

Tolga Kandemir, Ozan ve Esra karakterlerinin planladığı bir kampanyada yer almak için seçilen mankenlerden birisi olmuş.

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Kısmetse Olur Tolga’nın kim olduğu ortaya çıktı! Ünlü dizideki karelerini görenler şaşırdı! Meğer, Burcu Özberk’in...

KISMETSE OLUR TOLGA KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında TikTok fenomeni Aybüke Çangal ile yaşadığı aşk çok konuşulan Tolga Kandemir, evin en popüler isimlerinden biri haline geldi.

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Kısmetse Olur Tolga’nın kim olduğu ortaya çıktı! Ünlü dizideki karelerini görenler şaşırdı! Meğer, Burcu Özberk’in...

Kısmetse Olur Tolga aslen İzmitli'dir ve 1998 yılında dünyaya geldi. Tolga Kandemir, Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu. Tolga, İstanbul'da yaşıyor. Programın başında, "Yanıma yakışacak birini arıyorum. Güvensizlik beni çok sinirlendirir. Kıskançlığa ise gelemem." ifadelerini kullanmıştır.