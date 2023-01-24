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Haberler Galeri Aile dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi Aile hangi kanalda yayınlanacak?

Aile dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi Aile hangi kanalda yayınlanacak?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Aile dizisi hakkında detaylar merak ediliyor. Yılın en çok merak edilen dizisi Aile'den ilk kareler paylaşıldı. Ay Yapım imzalı Aile dizisinin ne zaman ve nerede yayınlanacağı arama motorlarında sogulanmaya başladı. Peki," Aile dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?" Dizi uyarlama mı? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.01.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 22:48
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Aile dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un dizisi Aile hangi kanalda yayınlanacak?

Yıllar sonra bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Aile için geri sayım başladı. Aslan ve Devin karakterlerinin hayatının anlatıldığı, Ay Yapım imzalı dizi hakkında detaylar arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Diziseverler, "Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ekranların yeni yapımı Aile hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un dizisi Aile hangi kanalda yayınlanacak?

AİLE DİZSİİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan aile dizisi Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin ne zaman başlayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacaktır.

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Aile dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un dizisi Aile hangi kanalda yayınlanacak?

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kıvanç Tatlıtuğ
Serenay Sarıkaya
Nejat İşler
Canan Ergüder
Ushan Çakır
Umutcan Ütebay
Yüsra Geyik
Ece Simge Yurdatapan
Levent Ülgen
Emel Göksu
Nur Sürer

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Aile dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un dizisi Aile hangi kanalda yayınlanacak?

AİLE DİZİSİ YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Show TV'de ekranlara gelecek 'Aile' dizisi Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getirmeye hazırlanıyor.

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Aile dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un dizisi Aile hangi kanalda yayınlanacak?

AİLE KONUSU NE?

Aile dizisi, kalabalık bir ailenin etkileyici öyküsünü konu almaktadır. Bu ailenin hayatına, ilerleyen dönemde psikolog Devin girecek ve ailenin hayatı değişecektir. Bir çiftlikte geçen dizi aynı zamanda psikoloğun da hayat hikayesini anlatmaktadır.