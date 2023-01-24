Aile dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi Aile hangi kanalda yayınlanacak?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Aile dizisi hakkında detaylar merak ediliyor. Yılın en çok merak edilen dizisi Aile'den ilk kareler paylaşıldı. Ay Yapım imzalı Aile dizisinin ne zaman ve nerede yayınlanacağı arama motorlarında sogulanmaya başladı. Peki," Aile dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak?" Dizi uyarlama mı? İşte, merak edilenler...