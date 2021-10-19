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Kıroluk tartışmalarına Koray Avcı'dan sert tepki: Ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın

Kıbrıs'ta sahne alan Koray Avcı, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selçuk Ural'ın başlattığı "Arabesk dinleyen kırodur" tartışmasına katılan Avcı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Herkes her şeyi konuşuyor. Bu şekil konuşarak ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın" diyen şarkıcı, Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kıroyum ve bundan çok mutluyum..." dedi.

Giriş Tarihi: 19.10.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 13:57
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Kıroluk tartışmalarına Koray Avcı’dan sert tepki: Ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, Kıbrıs Concorde Tower Otel'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla konuşan Avcı, Selçuk Ural'ın "Arabesk dinleyen kırodur" sözleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kıroluk tartışmalarına Koray Avcı’dan sert tepki: Ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın

Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan 31 yaşındaki şarkıcı Koray Avcı, konser öncesi gazetecilerle konuşmayı ihmal etmedi.

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Kıroluk tartışmalarına Koray Avcı’dan sert tepki: Ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın

Avcı, "Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa, konserlerim son hız devam ediyor. Ben müziğimizi sadece Avrupa'da yaşayan Türklere değil, Avrupa'da yaşayan arkadaşlarıma ve dostlarıma da Türk müziğini sevdirmek için büyük çaba sarf ediyorum" şeklinde konuştu.

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Kıroluk tartışmalarına Koray Avcı’dan sert tepki: Ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın

RENKLİ KIYAFETLERLE SAHNE ALDI

Biz sahne adabının görsel kısmında Tarkan'dan çok feyzalmışızdır. Tarkan gibi önemli bir sanatçı güzel ve renkli kıyafetler giyip sahneler yapmıştır..."

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Kıroluk tartışmalarına Koray Avcı’dan sert tepki: Ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın

"Biz Tarkan'ın sadece siyah beyaz kısmını alabildik. Renkli kısmını alamadık henüz. Biz bayan sanatçılar kadar sahnede kendimize özen göstermesek de, gösteren erkek sanatçılar var..."