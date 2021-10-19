19 Ekim 2021, Salı
Kıroluk tartışmalarına Koray Avcı'dan sert tepki: Ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın
Kıbrıs'ta sahne alan Koray Avcı, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selçuk Ural'ın başlattığı "Arabesk dinleyen kırodur" tartışmasına katılan Avcı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Herkes her şeyi konuşuyor. Bu şekil konuşarak ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın" diyen şarkıcı, Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kıroyum ve bundan çok mutluyum..." dedi.
Giriş Tarihi: 19.10.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 13:57
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