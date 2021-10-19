Kıroluk tartışmalarına Koray Avcı'dan sert tepki: Ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın

Kıbrıs'ta sahne alan Koray Avcı, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selçuk Ural'ın başlattığı "Arabesk dinleyen kırodur" tartışmasına katılan Avcı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Herkes her şeyi konuşuyor. Bu şekil konuşarak ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın" diyen şarkıcı, Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kıroyum ve bundan çok mutluyum..." dedi.