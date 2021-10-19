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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

atv fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 6 sezondur ekranda fırtınalar estirirken dizi oyuncuları da fenomen haline geldi. Yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan dizide Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, performansıyla kendisine hayran bıraktı. Dizinin en sevilen oyuncularından biri haline gelen Benderlioğlu, paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirdi. Özel hayatıyla da ilgi odağı olan güzel oyuncu dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürerken eski eşi herkesi şaşırttı. Benderlioğlu'nun yıllar önce başka bir oyuncu ile evli olduğunu görenler şoke oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

Giriş Tarihi: 19.10.2021 14:28
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisininde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

İşte EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...CEREN BENDERLİOĞLU - DEVRİM SALTOĞLU

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

MURAT YILDIRIM - BURÇİN TERZİOĞLU

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ESRA BİLGİÇ

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE