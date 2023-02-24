24 Şubat 2023, Cuma
Kimsenin bilmediği o gerçek... Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı meğer Arka Sokaklar'da da oynamış...
Türk televizyon tarihine damga vuran Çocuklar Duymasın dizisi, 7'den 70'e hepimizin gönlünü fethetti. 2002 yılında başrollerini Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'le paylaşan Tamer Karadağlı dizide büyük bir başarı tutturdu.Canlandırdığı "Haluk" rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu Tamer Karadağlı hakkkında yıllar sonra çıkan bilgi ise görenleri şaşkına uğrattı. Karadağlı'nın eski rol arkadaşı Özgür Ozan'ı ziyaret ettiği sırada konuk oyuncu olarak sahne aldığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 24.02.2023 11:01
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11