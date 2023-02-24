Kimsenin bilmediği o gerçek... Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı meğer Arka Sokaklar’da da oynamış...

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u hakkında ortaya çıkan bilgi herkesi şoke etti. Türk televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri olan Çocuklar Duymasın'da birlikte rol alan ve dizide sürekli atışan ancak birbirinden vazgeçmeyen iki dostu canlandıran Tamer Karadağlı ve Özgür Ozan'ın, Arka Sokaklar dizisinde aynı sahnede yer aldıkları ortaya çıktı. İşte, o sahne...