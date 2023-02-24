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Kimsenin bilmediği o gerçek... Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı meğer Arka Sokaklar'da da oynamış...

Türk televizyon tarihine damga vuran Çocuklar Duymasın dizisi, 7'den 70'e hepimizin gönlünü fethetti. 2002 yılında başrollerini Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'le paylaşan Tamer Karadağlı dizide büyük bir başarı tutturdu.Canlandırdığı "Haluk" rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu Tamer Karadağlı hakkkında yıllar sonra çıkan bilgi ise görenleri şaşkına uğrattı. Karadağlı'nın eski rol arkadaşı Özgür Ozan'ı ziyaret ettiği sırada konuk oyuncu olarak sahne aldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.02.2023 11:01
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Kimsenin bilmediği o gerçek... Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı meğer Arka Sokaklar’da da oynamış...

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u hakkında ortaya çıkan bilgi herkesi şoke etti. Türk televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri olan Çocuklar Duymasın'da birlikte rol alan ve dizide sürekli atışan ancak birbirinden vazgeçmeyen iki dostu canlandıran Tamer Karadağlı ve Özgür Ozan'ın, Arka Sokaklar dizisinde aynı sahnede yer aldıkları ortaya çıktı. İşte, o sahne...

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Kimsenin bilmediği o gerçek... Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı meğer Arka Sokaklar’da da oynamış...

BİR DÖNEM ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDE DE OYNAMIŞ

Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisinin yayınlandığı dönemlerde Arka Sokaklar dizisinin bir sahnesinde rol aldığı sahne herkesi şaşırttı. Arka Sokaklar'da Selami karakterine hayat veren Özgür Ozan birkaç yıl sonra ayrılarak Arka Sokaklar'a transfer olmuştu.

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Kimsenin bilmediği o gerçek... Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı meğer Arka Sokaklar’da da oynamış...

KONUK OYUNCU OLARAK YER ALDI

Tamer Karadağlı'nın Arka Sokaklar dizisinin bir sahnesinde rol alması çoğu izleyiciyi şaşırtırken bazıları ise anlam veremedi. İddiaya göre Karadağlı eski rol arkadaşı Özgür Ozan'ı Arka Sokaklar setinde ziyarete gitti.

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Kimsenin bilmediği o gerçek... Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı meğer Arka Sokaklar’da da oynamış...

Ziyaret sırasında çekimlerin de devam etmesi üzerine Karadağlı 20 saniyelik bir sahnede konuk oyuncu olarak rol aldı.

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Kimsenin bilmediği o gerçek... Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı meğer Arka Sokaklar’da da oynamış...

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı 24 Mayıs 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi.Azeri kökenli bir ailenin çocuğu olan Karadağlı ilkokul çağlarında ailesiyle beraber ABD'ye yerleşti.Lise son sınıftayken Türkiye'ye temelli dönen Tamer Karadağlı o dönem Akün Sineması'na giderek vakit geçirirdi.