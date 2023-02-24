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Haberler Galeri 8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şıkel ve sevgilisi gecelerde böyle yakalandı

8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şıkel ve sevgilisi gecelerde böyle yakalandı

Çağla Şıkel sekiz yıl sonra aşk orucunu bozmuş avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla Kuruçeşme'de bir mekanda eğlenen ikili ilk kez yan yana görüntülenmişti. Şıkel ve sevgilisi şimdi de Armutlu'daki bir mekan çıkışı görüntülendi. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli objektiflere böyle yakalandı.

Giriş Tarihi: 24.02.2023 11:16
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8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şıkel ve sevgilisi gecelerde böyle yakalandı

Çağla Şıkel aşk orucunu genç avukat Nail Gönenli ile bozdu. Emre Altuğ ile ayrılığının ardından hayatına kimseyi almayan ünlü model geçtiğimiz haftalarda ilk kez sevgilisiyle görüntülenmişti.

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8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şıkel ve sevgilisi gecelerde böyle yakalandı

Her gece başka bir mekanda eğlenirken görüntülenen Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli Emirgan'da sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmelerinin ardından Gönenli'nin Arnavutköy'deki evine girerken görüntülenmişti.

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8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şıkel ve sevgilisi gecelerde böyle yakalandı

"EVİN İÇİNE KADAR GELMEZSİNİZ HERHALDE"

Muhabirlerin aşk sorularına ise Gönenli "Teşekkür ederim. İyi geceler" demekle yetindi.

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8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şıkel ve sevgilisi gecelerde böyle yakalandı

Gönenli daha sonra sitem ederek "Evimize giriyoruz. Evin içine kadar da gelmezsiniz herhalde" dedi. İkili ardından Gönenli'nin evine girmişti.

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8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şıkel ve sevgilisi gecelerde böyle yakalandı

SUSKUN SEVGİLİLER

Bir süredir kameralardan uzak olan ikili, önceki akşam Armutlu'daki bir mekan çıkışı görüntülendi.