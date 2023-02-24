8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şıkel ve sevgilisi gecelerde böyle yakalandı

Çağla Şıkel sekiz yıl sonra aşk orucunu bozmuş avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla Kuruçeşme'de bir mekanda eğlenen ikili ilk kez yan yana görüntülenmişti. Şıkel ve sevgilisi şimdi de Armutlu'daki bir mekan çıkışı görüntülendi. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli objektiflere böyle yakalandı.