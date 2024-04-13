'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun bir de abisini görün! Herkes ikizi sanıyor! Derviş İmirzalıoğlu...

Atv ekranlarında yayınlanan ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı hayranları tarafından yakın takibe alındı. Eşi Sinem Kobal ve iki kızıyla mutlu bir evlilik sürdüren İmirzalıoğlu, bu sefer de abisiyle gündeme getirildi. Başarılı sunucunun abisiyle olan benzerliği görenleri, hayrete düşürdü. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi...