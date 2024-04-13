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Haberler Galeri 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun bir de abisini görün! Herkes ikizi sanıyor! Derviş İmirzalıoğlu...

'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun bir de abisini görün! Herkes ikizi sanıyor! Derviş İmirzalıoğlu...

Atv ekranlarında yayınlanan ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı hayranları tarafından yakın takibe alındı. Eşi Sinem Kobal ve iki kızıyla mutlu bir evlilik sürdüren İmirzalıoğlu, bu sefer de abisiyle gündeme getirildi. Başarılı sunucunun abisiyle olan benzerliği görenleri, hayrete düşürdü. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi...

Giriş Tarihi: 13.04.2024 14:41
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’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun bir de abisini görün! Herkes ikizi sanıyor! Derviş İmirzalıoğlu...

Deli Yürek, Acı Hayat, Ezel, Karadayı, gibi önemli yapımlarda başrol oynayan şimdilerde ise atv'nin reyting rekortmeni yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' ile ekranlara gelen Kenan İmirzalıoğlu, magazin gündeminde sıkla yer alan isimlerden...

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’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun bir de abisini görün! Herkes ikizi sanıyor! Derviş İmirzalıoğlu...

2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile dünyaevine giren ve iki kız çocuk babası olan İmirzalıoğlu, abisi ile gündemde.

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’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun bir de abisini görün! Herkes ikizi sanıyor! Derviş İmirzalıoğlu...

Usta oyuncunun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırttı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'İkiz olsalar bu kadar benzerler', 'Kenan sandık' gibi yorumlarda bulundu.

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’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun bir de abisini görün! Herkes ikizi sanıyor! Derviş İmirzalıoğlu...

İşte Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun bir de abisini görün! Herkes ikizi sanıyor! Derviş İmirzalıoğlu...

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