Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler yarıştı: Jessica May ve Hasan Denizyaran 400.000 TL’lik o soruda geri çekildi | Osman Sınav'dan yardım aldılar

Ünlü ve yakışıklı oyuncu - sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv'de fırtınalar gibi esen bilgi yarışması, "Kim Milyoner Olmak İster?" 1000'inci programı ile ünlüleri ağırladı. Yalnız Kurt dizisinin 'MERYEM'i Brezilyalı oyuncusu ve model Jessica May ile Yalnız Kurt dizisinin 'ALTAY'ı oyuncu Hasan Denizyaran, atv dizisi ALDATMAK'ın oyuncuları Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy ) ve Yusuf Çim (Ozan Yenersoy), diğer yandan yine Atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinin genç ve başarılı oyuncuları "ASİYE" Su Burcu Yazgı Coşkun ve "DORUK" Onur Seyit Yaran "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmacısı oldu. Büyük heyecan yaratan Jessica May ve Hasan Denizyaran 400.000 TL'lik o soruda geri çekildi. Ayrıca iki oyuncu "Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Yalnız Kurt, Pars: Narkoterör" gibi birçok bomba yapıma imzasını atan usta yönetmen Osman Sınav'a kritik bir soru yönelttiler. İşte o sorular ve yanıtlar...