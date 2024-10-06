Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Nefesler tutuldu | Milyonluk soru açılıyor

NE OLMUŞTU?

Kaynarca'nın yardımıyla tekerlekli sandalyede stüdyoya gelen Çulha, hayat hikayesini şöyle anlattı: "Sinopluyum bu sene üniversiteye başladım. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nü okuyorum. Gördüğünüz gibi engelliyim. Ama ayaklarımı falan kontrol edebiliyorum. Bacaklarımda güç yok, sadece ayakta durmakta zorlanıyorum. Bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyorum." 11. soruya doğru cevap veren Çulha, 1 milyon TL ödüllü 12'nci soruyu da açtırmaya hak kazandı. Başarısını annesine adayan Çulha," Onun için katılmıştım. Annemi gururlandırdığımı düşünüyorum"