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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Nefesler tutuldu | Milyonluk soru açılıyor

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Nefesler tutuldu | Milyonluk soru açılıyor

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz gün (4 Ekim) 19 yaşındaki doğuştan engelli tarih bölümü öğrencisi Ramazan Çulha isimli yarışmacı, büyük bir başarıya imza atarak milyonluk soru açtırmaya hak kazandı. Bu akşam yeni bölümde ise Ramazan Çulha 1 milyon değerindeki soru açtırıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.10.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 20:14
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Nefesler tutuldu | Milyonluk soru açılıyor

Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz gün (4 Ekim) 19 yaşındaki doğuştan engelli tarih bölümü öğrencisi Ramazan Çulha isimli yarışmacı, büyük bir başarıya imza atarak milyonluk soru açtırmaya hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Nefesler tutuldu | Milyonluk soru açılıyor

MİLYONLUK SORU AÇILIYOR
Bu akşam yeni bölümde ise Ramazan Çulha milyonluk soru açtırıyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Nefesler tutuldu | Milyonluk soru açılıyor

NE OLMUŞTU?

Kaynarca'nın yardımıyla tekerlekli sandalyede stüdyoya gelen Çulha, hayat hikayesini şöyle anlattı: "Sinopluyum bu sene üniversiteye başladım. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nü okuyorum. Gördüğünüz gibi engelliyim. Ama ayaklarımı falan kontrol edebiliyorum. Bacaklarımda güç yok, sadece ayakta durmakta zorlanıyorum. Bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyorum." 11. soruya doğru cevap veren Çulha, 1 milyon TL ödüllü 12'nci soruyu da açtırmaya hak kazandı. Başarısını annesine adayan Çulha," Onun için katılmıştım. Annemi gururlandırdığımı düşünüyorum"

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Nefesler tutuldu | Milyonluk soru açılıyor

Yarışmacının karşısına 500 bin TL değerinde "TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Nefesler tutuldu | Milyonluk soru açılıyor

SORU: TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?
ŞIKLAR
A: Eymen
B: Yusuf
C: Alparslan
D: Berkecan.