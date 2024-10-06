06 Ekim 2024, Pazar
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Nefesler tutuldu | Milyonluk soru açılıyor
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz gün (4 Ekim) 19 yaşındaki doğuştan engelli tarih bölümü öğrencisi Ramazan Çulha isimli yarışmacı, büyük bir başarıya imza atarak milyonluk soru açtırmaya hak kazandı. Bu akşam yeni bölümde ise Ramazan Çulha 1 milyon değerindeki soru açtırıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.10.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 20:14