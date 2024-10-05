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Haberler Galeri Milyoner'de "milyonluk" soruya adım adım! Engelli yarışmacı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı

Milyoner'de "milyonluk" soruya adım adım! Engelli yarışmacı milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta olduğu bu hafta da başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı. 19 yaşındaki doğuştan engelli tarih bölümü öğrencisi Ramazan Çulha isimli yarışmacı, büyük bir başarıya imza atarak milyonluk soru açtırmaya hak kazandı. İşte nefeslerin tutulduğu o anlar…

Giriş Tarihi: 05.10.2024 00:09 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 00:54
Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Yarışmacı milyonluk soruyu açtırdı

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Yarışmacı milyonluk soruyu açtırdı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Yarışmacı milyonluk soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta olduğu bu hafta da başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Yarışmacı milyonluk soruyu açtırdı

19 yaşındaki doğuştan engelli tarih bölümü öğrencisi Ramazan Çulha isimli yarışmacı, büyük bir başarıya imza atarak milyonluk soru açtırmaya hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Yarışmacı milyonluk soruyu açtırdı

"BACAKLARIMDA GÜÇ YOK"

19 yaşındaki doğuştan engelli Ramazan Çulha, kendi hayat hikayesini şöyle anlattı: Sinoplu'yum bu sene üniversiteye başladım. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü okuyorum. Gördüğünüz gibi engelliyim. Ama ayaklarımı falan kontrol edebiliyorum. Bacaklarımda güç yok sadece ayakta durmakta zorlanıyorum. Bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyorum"