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Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'ndan bir ilk! Hayalindeki mesleği açıkladı

Milyonları ekrana kilitleyen ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlardaki yerini aldı. Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde birbirinden başarılı yarışmacılar performanslarını sergiledi ve izleyicileri ekran başına kilitledi. Programda heyecan dolu anlar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Kartal Akcan, performansıyla yarışmaya damga vurdu. Yarışmacı Akcan soruda iki joker hakkını kullandı. Tek soruda iki jokerini kullanan yarışmacının doğru cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, hayalindeki mesleği ilk kez açıkladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yaşananlar...

Giriş: 15.07.2024 01:41 Güncelleme: 15.07.2024 01:48
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Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’ndan bir ilk! Hayalindeki mesleği açıkladı

Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’ndan bir ilk! Hayalindeki mesleği açıkladı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’ndan bir ilk! Hayalindeki mesleği açıkladı

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Kartal Akcan isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’ndan bir ilk! Hayalindeki mesleği açıkladı

Yarışmacının karşısına altınca soruda, "Türkiye'den, hangi sınır kapısı üzerinden çıkarsanız Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyet olan Nahçıvan'a girmiş olursunuz?" sorusu çıktı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’ndan bir ilk! Hayalindeki mesleği açıkladı

İKİ JOKER KULLANDI DOĞRU CEVABI VERDİ

Yarışmacı oldukça zorlandı ve iki joker hakkını kullandı. Önce yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı ardından da telefonla joker hakkını kullandı.