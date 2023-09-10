10 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Ayakları yerden kesildi...

Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Ayakları yerden kesildi...

Alina Boz ve Umut Evirgen bu yazın en çok konuşulan çiftlerinden oldu. Mithat Can Özer ile ayrılığının hemen ardından gönlünü Evirgen'e kaptıran güzel oyuncunun adeta ayakları yerden kesildi. Özer ile olan ilişkisini evlilik yüzünden bitirdiği iddia edilen Alina Boz'un yeni ilişkisi için de flaş bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 10.09.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 10:49
  • 1
  • 9
Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Ayakları yerden kesildi...

Mithat Can Özer'le dört yıllık birlikteliğini bitirdikten kısa bir süre sonra işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan Alina Boz'un, ayakları yere basmıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Ayakları yerden kesildi...

Ünlü çift, ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından boy boy fotoğraflarına paylaşmış ve dosta düşmana nispet yapmıştı. Aşk listesi bir hayli kabarık olan ve bugüne kadar Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi güzel oyuncularla birliktelik yaşayan Evirgen, "Bu kez farklı" dediği Alina Boz ile bambaşka bir başlangıç yapmıştı.

  • 3
  • 9
Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Ayakları yerden kesildi...

EVLİLİK HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alina Boz ve Umut Evirgen evlilik hazırlıklarına başladı.

  • 4
  • 9
Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Ayakları yerden kesildi...

İki aydır birlikte olan çiftin kasım ayında dünya evine girecekleri ve bunun için hazırlıklara başladığı belirtildi.

  • 5
  • 9
Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Ayakları yerden kesildi...

İlişkilerini kameralar karşısında yaşamaktan çekinmeyen çiftten konuya dair henüz net bir açıklama gelmedi.