Alina Boz ve Umut Evirgen’den sürpriz karar! Ayakları yerden kesildi...

Alina Boz ve Umut Evirgen bu yazın en çok konuşulan çiftlerinden oldu. Mithat Can Özer ile ayrılığının hemen ardından gönlünü Evirgen'e kaptıran güzel oyuncunun adeta ayakları yerden kesildi. Özer ile olan ilişkisini evlilik yüzünden bitirdiği iddia edilen Alina Boz'un yeni ilişkisi için de flaş bir iddia ortaya atıldı.