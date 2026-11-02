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Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı! Avukatından açıklama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkçe rap müziğinin önemli isimlerinden Killa Hakan'dan sevenlerini endişelendiren haber geldi. Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki sanatçının, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Ünlü rapçinin son sağlık durumuna ilişkin açıklama ise avukatından geldi.

Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı! Avukatından açıklama 1

Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı! Avukatından açıklama 2

Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki sanatçının, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

Ünlü rapçinin son sağlık durumuna ilişkin açıklama ise avukatından geldi.

Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı! Avukatından açıklama 3

KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren avukatı Şükrü Sarıdere, sanatçının yoğun bakımda bulunduğunu doğruladı.

Sarıdere, yaptığı açıklamada Hakan Durmuş'un bir sağlık sorunu nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü belirterek, şu aşamada paylaşabilecekleri bilgilerin sınırlı olduğunu ifade etti.

Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı! Avukatından açıklama 4

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin ayrıntıların henüz netlik kazanmadığını belirten Sarıdere, Killa Hakan'ın ve ailesinin özel hayatına hassasiyet gösterilmesini istedi.

Ayrıca doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiğine dikkat çekti. Sağlık durumunda yeni bir gelişme olması halinde kamuoyuna açıklama yapılacağı bildirildi.

Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı! Avukatından açıklama 5

2022 YILINDA DA YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Killa Hakan, 2022 yılında da ciddi bir sağlık mücadelesi vermişti. Haziran 2022'de Covid-19'a yakalanan sanatçının durumu ağırlaşmış ve yoğun bakımda tedavi görmeye başlamıştı.

Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı! Avukatından açıklama 6

O dönem yapılan açıklamalarda rapçinin bağışıklık sisteminin ciddi biçimde etkilendiği, böbrekleri ve akciğerleriyle ilgili sağlık sorunları yaşadığı belirtilmişti. Haftalar boyunca hastanede tedavi gören Killa Hakan, yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşma yolunda önemli bir aşama kaydetmişti.

Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı! Avukatından açıklama 7

Sanatçı, Eylül 2022'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyileşme sürecine girdiğini duyurmuştu. Aradan geçen yılların ardından gelen yeni yoğun bakım haberi, hayranları arasında yeniden endişeye neden oldu.

Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı! Avukatından açıklama 8

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğu olan sanatçı, çocukluk ve gençlik yıllarını Berlin'in Türk nüfusunun yoğun olduğu Kreuzberg semtinde geçirdi.

Türkçe rap müziğinin Avrupa'daki öncü temsilcileri arasında gösterilen Killa Hakan, müzik yolculuğuna 1990'lı yıllarda Berlin hip-hop sahnesinde başladı. Islamic Force çevresinde şekillenen müzik kariyerinin ardından solo çalışmalarına yöneldi.

Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı! Avukatından açıklama 9

2002 yılında yayımladığı "Çakallar" albümüyle solo kariyerinde önemli bir adım atan sanatçı, daha sonra "Rapüstad", "Semt Semt Sokak", "Kreuzberg City" ve "Bomba Plak" albümleriyle dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı! Avukatından açıklama 10

Ceza, Fuat Ergin ve Eko Fresh gibi isimlerle gerçekleştirdiği ortak çalışmalarla da tanınan Killa Hakan, özellikle "Fight Kulüp" projesiyle geniş kitlelere ulaştı. Türkçe rap müziğinin Almanya'daki gelişiminde iz bırakan isimlerden biri olan sanatçının yoğun bakımda tedavi gördüğü haberi, müzik dünyasında yakından takip ediliyor.

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