O dönem yapılan açıklamalarda rapçinin bağışıklık sisteminin ciddi biçimde etkilendiği, böbrekleri ve akciğerleriyle ilgili sağlık sorunları yaşadığı belirtilmişti. Haftalar boyunca hastanede tedavi gören Killa Hakan, yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşma yolunda önemli bir aşama kaydetmişti.

Sanatçı, Eylül 2022'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyileşme sürecine girdiğini duyurmuştu. Aradan geçen yılların ardından gelen yeni yoğun bakım haberi, hayranları arasında yeniden endişeye neden oldu.

KİLLA HAKAN KİMDİR? Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğu olan sanatçı, çocukluk ve gençlik yıllarını Berlin'in Türk nüfusunun yoğun olduğu Kreuzberg semtinde geçirdi. Türkçe rap müziğinin Avrupa'daki öncü temsilcileri arasında gösterilen Killa Hakan, müzik yolculuğuna 1990'lı yıllarda Berlin hip-hop sahnesinde başladı. Islamic Force çevresinde şekillenen müzik kariyerinin ardından solo çalışmalarına yöneldi.

2002 yılında yayımladığı "Çakallar" albümüyle solo kariyerinde önemli bir adım atan sanatçı, daha sonra "Rapüstad", "Semt Semt Sokak", "Kreuzberg City" ve "Bomba Plak" albümleriyle dinleyicilerinin karşısına çıktı.