Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı! Avukatından açıklama
Türkçe rap müziğinin önemli isimlerinden Killa Hakan'dan sevenlerini endişelendiren haber geldi. Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki sanatçının, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Ünlü rapçinin son sağlık durumuna ilişkin açıklama ise avukatından geldi.
Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.
Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki sanatçının, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.
Ünlü rapçinin son sağlık durumuna ilişkin açıklama ise avukatından geldi.
KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren avukatı Şükrü Sarıdere, sanatçının yoğun bakımda bulunduğunu doğruladı.
Sarıdere, yaptığı açıklamada Hakan Durmuş'un bir sağlık sorunu nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü belirterek, şu aşamada paylaşabilecekleri bilgilerin sınırlı olduğunu ifade etti.
Sanatçının sağlık durumuna ilişkin ayrıntıların henüz netlik kazanmadığını belirten Sarıdere, Killa Hakan'ın ve ailesinin özel hayatına hassasiyet gösterilmesini istedi.
Ayrıca doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiğine dikkat çekti. Sağlık durumunda yeni bir gelişme olması halinde kamuoyuna açıklama yapılacağı bildirildi.
2022 YILINDA DA YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI
Killa Hakan, 2022 yılında da ciddi bir sağlık mücadelesi vermişti. Haziran 2022'de Covid-19'a yakalanan sanatçının durumu ağırlaşmış ve yoğun bakımda tedavi görmeye başlamıştı.