Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı: "Ağızlarını açmazlar asla!" Sahnede fenalaşıp hastanelik olmuştu

Arabesk müziğin usta isimlerinden 81 yaşındaki Hakkı Bulut, geçtiğimiz günlerde sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasıyla sevenlerini endişelendirmişti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sanatçı, bu kez ailesi ve mirasıyla ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Usta sanatçının vasiyet konusundaki sözleri dikkat çekti.

Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, geçtiğimiz günlerde sahnede yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılarak sevenlerini endişelendirmişti. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan sanatçı, bu kez ailesi ve mirası hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

MİRAS KONUSUNDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı sırada tansiyonunun yükselmesi üzerine hastaneye kaldırılan ve kısa süre sonra taburcu edilen Hakkı Bulut, yaşadığı sağlık sorununun ardından bir televizyon programına konuk oldu. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, usta sanatçı programda kendisine yöneltilen vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorusunu yanıtlarken miras konusunda nasıl bir yol izlediğini de anlattı. Çocuklarının miras nedeniyle karşı karşıya gelmeyeceğine inandığını belirten Bulut, vasiyet hazırlamaya ihtiyaç duymadığını dile getirdi. Sanatçı, düşüncesini şu sözlerle ifade etti:

2007 YILINDA OĞLUYLA YAŞADIĞI GERGİNLİĞİ ANLATTI "Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmazlar asla." Hakkı Bulut'un bu açıklaması, ailesine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyarken miras paylaşımı konusundaki yaklaşımı da dikkat çekti. Programda yalnızca miras konusuna değinmeyen Hakkı Bulut, geçmişte oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı ve televizyon ekranlarına da yansıyan gerginliği yeniden gündeme getirdi. 2007 yılında baba ve oğul arasında yaşanan tartışmada karşılıklı sert sözler sarf edilmişti. Aradan geçen yılların ardından konuya ilişkin açıklama yapan sanatçı, bugün oğluyla arasının iyi olduğunu belirtti. O dönem yaşananların televizyon programındaki izlenme kaygısı nedeniyle büyütüldüğünü ifade eden Bulut, geçmişteki gerginliğin geride kaldığını da ortaya koydu.

ÖMRÜNÜ MÜZİĞE ADADI 3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde dünyaya gelen Hakkı Bulut, Türk arabesk müziğinin önemli isimlerinden biridir. İlk ve ortaöğreniminin bir bölümünü Tunceli, Mazgirt ve Ceyhan'da tamamlayan sanatçı, Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenlik yaptığı yıllarda babasının saz çalmasından ve çocukluk döneminden gelen müzik tutkusundan etkilenerek sanat çalışmalarını sürdürdü.

1967 yılında yayımladığı "Leylam" adlı ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlamalarıyla eşlik etti. 1969 yılında Adana'da düzenlenen Altın Ses Yarışması'nda birincilik kazanan Bulut, aynı yıl söz ve bestesi kendisine ait "İkimiz Bir Fidanız" adlı eseriyle geniş kitlelerce tanındı. "Ben Buyum", "Falcı", "Ben Köylüyüm" ve "Dokunmayın Dünyama" gibi eserleriyle arabesk müziğin gelişiminde etkili isimler arasında yer aldı.