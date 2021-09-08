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Haberler Galeri "Kılıcını düşmanın sırtına gam etti" Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...

"Kılıcını düşmanın sırtına gam etti" Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...

Uyanış Büyük Selçuklu ve Diriliş Ertuğrul gibi tarihi yapımları ekranlara taşıyan TRT 1, yeni sezonda iddialı bir diziyle geliyor. Heyecanla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu'dan ilk fragman geldi. Uyanış Büyük Selçuklu devamı niteliğinde olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen başrollerde yer alıyor. İlk sezonunda "Melikşah" dönemini konu alan dizi yeni sezonda başka bir hikayeye geçiş yapıyor. Dizi hakkında merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2021 00:43 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 00:43
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Kılıcını düşmanın sırtına gam etti Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...

"Kılıcını düşmanın sırtına gam etti" Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı. İlk tanıtım ise yayınlandığı saatten itibaren heyecanı yükseltti. TRT 1'in merakla beklenen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun ilk fragmanı yayınlandı. Türk tarihinin en önemli hükümdarları arasında yer alan Alparslan'ın hayatını konu edinen dizi merakla bekleniyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ilk tanıtımı büyük merak uyandırdı. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaşacağı diziye etkili isimlerde dahil olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kılıcını düşmanın sırtına gam etti Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...

Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın nefes kesen destansı hikayesinin anlatılacağı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ilk tanıtımı büyük merak uyandırdı.

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Kılıcını düşmanın sırtına gam etti Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...

Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı dizi yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Kılıcını düşmanın sırtına gam etti Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...

Geçtiğimiz sezon ''Melikşah'' dönemini konu edinen ve ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda hikayeyi geçmişe doğru sarıyor.

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Kılıcını düşmanın sırtına gam etti Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda "Malazgirt Fatihi" olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu ediniyor.