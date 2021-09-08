"Kılıcını düşmanın sırtına gam etti" Alpaslan Büyük Selçuklu tüyleri diken diken yaptı! İlk tanıtım ise...

Uyanış Büyük Selçuklu ve Diriliş Ertuğrul gibi tarihi yapımları ekranlara taşıyan TRT 1, yeni sezonda iddialı bir diziyle geliyor. Heyecanla beklenen Alparslan Büyük Selçuklu'dan ilk fragman geldi. Uyanış Büyük Selçuklu devamı niteliğinde olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen başrollerde yer alıyor. İlk sezonunda "Melikşah" dönemini konu alan dizi yeni sezonda başka bir hikayeye geçiş yapıyor. Dizi hakkında merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...