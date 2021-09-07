Baltasının hakkıyla fetihten fetihe koşacak! Turgut Alp geri gelecek mi? Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu belli oldu

Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşı olan Turgut Alp, Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda geri gelecek mi? Yeni sezon çekimlerine başlanan Kuruluş Osman'da Turgut Alp ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı belgelerle bilinse de, Kuruluş Osman'ın ilk iki sezonunda Turgut Alp'in gözükmemesi izleyiciyi heyecanlandırdı. Yeni sezon için geri sayım başlarken, üçüncü sezon kadrosu belli olan dizide Turgut Alp'in olup olmayacağı merak ediliyor.