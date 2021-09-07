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Baltasının hakkıyla fetihten fetihe koşacak! Turgut Alp geri gelecek mi? Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu belli oldu

Sezonu zirvede kapatan Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimleri başladı. Üçüncü sezona birbirinden iddialı isimlerle girmeye hazırlanan Kuruluş Osman'da Turgut Alp sesleri yükselmeye başladı. Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yoldaşlarından ve alplarından olan Turgut Alp'in yeni sezonda Kuruluş Osman'a dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonunda 12 yeni isim dahil oldu. Peki, Turgut Alp geri gelecek mi? Kuruluş Osman 3. sezon kadrosuna kimler katıldı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021 17:55
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Baltasının hakkıyla fetihten fetihe koşacak! Turgut Alp geri gelecek mi? Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu belli oldu

Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşı olan Turgut Alp, Kuruluş Osman'ın 3. sezonunda geri gelecek mi? Yeni sezon çekimlerine başlanan Kuruluş Osman'da Turgut Alp ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı belgelerle bilinse de, Kuruluş Osman'ın ilk iki sezonunda Turgut Alp'in gözükmemesi izleyiciyi heyecanlandırdı. Yeni sezon için geri sayım başlarken, üçüncü sezon kadrosu belli olan dizide Turgut Alp'in olup olmayacağı merak ediliyor.

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Baltasının hakkıyla fetihten fetihe koşacak! Turgut Alp geri gelecek mi? Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu belli oldu

"KURULUŞ OSMAN"A GERİ DÖNMESİ BEKLENİYOR

Hem Osman Gazi hem de Ertuğrul Gazi ile beraber muharebelere katılmış tarihi bir kişilik olan Turgut Alp, Osman Bey'in en yakın silah arkadaşlarından biridir. Turgut Alp, Yarhisar'ın alınmasına katılmış ve ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Bu nedenle Turgut Alp'in Kuruluş Osman'ın ilerleyen bölümlerinde yeniden diziye dahil olması bekleniyor.

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Baltasının hakkıyla fetihten fetihe koşacak! Turgut Alp geri gelecek mi? Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu belli oldu

TURGUT ALP'İN TARİHTEKİ YERİ

Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.

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Baltasının hakkıyla fetihten fetihe koşacak! Turgut Alp geri gelecek mi? Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu belli oldu

Yaklaşık 125 yaşında öldü. Mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.

1988 yılında TRT 1'de 12 bölüm olarak yayınlanan Kuruluş "Osmancık" adlı dizide Turgut Alp'i Zekai Müftüoğlu canlandırmıştır. 2014-2019 yılları arasında TRT 1 de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Cengiz Coşkun tarafından canlandırılmıştır.

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Baltasının hakkıyla fetihten fetihe koşacak! Turgut Alp geri gelecek mi? Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu belli oldu

KURULUŞ OSMAN 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon kadrosu göz kamaştıracak! atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon çekimleri başladı. Dizinin yeni sezon tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak. Ayrıca diziye 12 yeni oyuncu daha katıldı.

İşte yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler: