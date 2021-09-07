HaberlerGaleriBaltasının hakkıyla fetihten fetihe koşacak! Turgut Alp geri gelecek mi? Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu belli oldu
Baltasının hakkıyla fetihten fetihe koşacak! Turgut Alp geri gelecek mi? Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu belli oldu
Sezonu zirvede kapatan Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimleri başladı. Üçüncü sezona birbirinden iddialı isimlerle girmeye hazırlanan Kuruluş Osman'da Turgut Alp sesleri yükselmeye başladı. Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yoldaşlarından ve alplarından olan Turgut Alp'in yeni sezonda Kuruluş Osman'a dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonunda 12 yeni isim dahil oldu. Peki, Turgut Alp geri gelecek mi? Kuruluş Osman 3. sezon kadrosuna kimler katıldı? İşte haberin detayları...