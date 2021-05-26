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Kervana o da katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık iddiası! O güzel isim...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık iddiası kafaları karıştırdı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan dizide Turna Hatun karakterine hayat veren Sevda Erginci'nin gelecek bölümde ayrılacağı haberleri hayranlarını üzdü. Faysal'ın Sencer'in canını yakmak için yapacağı hamle Turna Hatun olacak. Hal böyle oluncu dizinin takipçileri Sevda Erginci'nin ayrılıp ayrılmayacağı hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
Giriş Tarihi: 26.05.2021 23:33
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