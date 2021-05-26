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Haberler Galeri Kervana o da katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık iddiası! O güzel isim...

Kervana o da katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık iddiası! O güzel isim...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık iddiası kafaları karıştırdı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan dizide Turna Hatun karakterine hayat veren Sevda Erginci'nin gelecek bölümde ayrılacağı haberleri hayranlarını üzdü. Faysal'ın Sencer'in canını yakmak için yapacağı hamle Turna Hatun olacak. Hal böyle oluncu dizinin takipçileri Sevda Erginci'nin ayrılıp ayrılmayacağı hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 23:33
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Kervana o da katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık iddiası! O güzel isim...

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu'da sezon finali hazırlıkları sürüyor. Bu gelişmenin yanında dizide bazı karakterlerin sezon finali öncesi veda edeceği iddia edildi. Bu isimlerin başında Turna Hatun karakterine hayat veren Sevda Erginci'nin olduğu iddia edildi. Dizi severler yeni bölümü merakla beklerken Turna Hatun karakterini canlandıran Sevda Erginci'nin diziden ayrılıp ayrılmacağını merak ediyor. Ünlü oyuncu ve yapımcılar tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kervana o da katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık iddiası! O güzel isim...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tacülmülk, Terken ve Sabbah'ın ayrı ayrı fakat bir amaca yönelik istekleri doğrultusunda; Şelemzar'ı kuşatmak için harekete geçen askerleri zehirlemeyi başarmıştı. Sencer ve Tapar, Şelemzar önlerine geldiklerinde orduda zehirlenen askerler savaşamayacak duruma gelmişti. Fakat yine de Sencer kahramanca bir duruş sergilemiş, Tapar ve yanlarındaki bir avuç adamla Şelemzar'a girmeyi başarmıştı.

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Kervana o da katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık iddiası! O güzel isim...

Öte yandan Melikşah, Sencer ve Tapar'ın bir avuç adamla Şelemzar içlerinde kahramanca bir mücadele verdiğini öğrenmişti. Melikşah, Sencer ve Tapar'ı içlerine düştükleri müşkül durumdan kurtaracak mıdır? Yoksa Sencer ve Tapar girdikleri savaşı kendi maharetleriyle mi kazanacaktır?

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Kervana o da katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık iddiası! O güzel isim...

Sencer, Şelemzar'ı Sabbah ve Tekiş'in elinden kurtarmanın yanında Faysal'ı da yakalayıp Aydoğdu'nun, Ayaz'ın ve İlteber'in intikamını almayı başarabilecek midir? Tekiş'i yakalayıp hanedan içindeki kargaşaya son verebilecek midir? Selçuklu'nun en maharetli düşmanı olan Sabbah, acı akıbetine Şelemzar'da mı varacaktır?

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Kervana o da katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık iddiası! O güzel isim...

Tüm bunların yanı sıra Terken, askerlerinin zehirlenmesine rağmen Sencer'in Şelemzar kuşatmasına devam ettiğini ve gözden düşürmeye çalıştığı melikin pes etmeye yanaşmadığını öğrenecektir.