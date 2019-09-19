Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı? Pınar Altuğ'un eski eşi dikkat çekti

Ekranların fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ sosyal medyada çok konuşulmaya devam ediyor. Meltem karakteriyle uzun yıllardır ekranlarda olan Pınar Altuğ'un hayranları özel hayatına dair her gelişmeyi merak ediyor. Yağmur Atacan'la devam eden evliliğiyle sık sık gündeme gelen Altuğ'un ilk evliliği merak konusu oldu. Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşini görenler şaşırdı. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi…

Giriş Tarihi: 19.09.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





