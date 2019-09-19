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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı? Pınar Altuğ'un eski eşi dikkat çekti

Ekranların fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ sosyal medyada çok konuşulmaya devam ediyor. Meltem karakteriyle uzun yıllardır ekranlarda olan Pınar Altuğ'un hayranları özel hayatına dair her gelişmeyi merak ediyor. Yağmur Atacan'la devam eden evliliğiyle sık sık gündeme gelen Altuğ'un ilk evliliği merak konusu oldu. Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşini görenler şaşırdı. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi…

Giriş Tarihi: 19.09.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 10:52
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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı? Pınar Altuğ'un eski eşi dikkat çekti

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile olan evliliği magazin dünyasında çok ses getirmişti.

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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı? Pınar Altuğ'un eski eşi dikkat çekti

Ancak Çocuklar Duyması'nın yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi...

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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı? Pınar Altuğ'un eski eşi dikkat çekti

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı? Pınar Altuğ'un eski eşi dikkat çekti

Seda Sayan-Sinan Engin

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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı? Pınar Altuğ'un eski eşi dikkat çekti