Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral’a hapis şoku! Öldürmeye teşebbüsten...

İkili Üsküdar'da bir mekanda yemek yerken restorana giren Marcus Aral tartıştığı Kerem Kamışlı'ya "Peşini bırakmam, seni bitiririm" diyerek tehditler yağdırdı. Ardından Sabancı Ailesi'nin torununu sandalyeyle birlikte denize attı! O anları da telefonla videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

