31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral’a hapis şoku! Öldürmeye teşebbüsten...
Eski sevgilisi Şevval Şahin'i kıskanan Yiğit Marcus Aral, birlikte yemeğe çıktığı Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle denize atmıştı. Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili öldürmeye teşebbüs değerlendirmesi yapan savcılık Yiğit Marcus Aral hakkında 22 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Giriş Tarihi: 31.07.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 12:26
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