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Haberler Galeri Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral’a hapis şoku! Öldürmeye teşebbüsten...

Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral’a hapis şoku! Öldürmeye teşebbüsten...

Eski sevgilisi Şevval Şahin'i kıskanan Yiğit Marcus Aral, birlikte yemeğe çıktığı Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle denize atmıştı. Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili öldürmeye teşebbüs değerlendirmesi yapan savcılık Yiğit Marcus Aral hakkında 22 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Giriş Tarihi: 31.07.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 12:26
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Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral’a hapis şoku! Öldürmeye teşebbüsten...

Geçtiğimiz ay ilişkilerini sonlandıran Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral arasında yaşananlar magazin dünyasını şaşkına çevirdi. Şahin, Aral'la ayrılığının ardından Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile birlikteliğe başladı.

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Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral’a hapis şoku! Öldürmeye teşebbüsten...

İkili Üsküdar'da bir mekanda yemek yerken restorana giren Marcus Aral tartıştığı Kerem Kamışlı'ya "Peşini bırakmam, seni bitiririm" diyerek tehditler yağdırdı. Ardından Sabancı Ailesi'nin torununu sandalyeyle birlikte denize attı! O anları da telefonla videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

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Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral’a hapis şoku! Öldürmeye teşebbüsten...

Türkiye'nin gündemine yerleşen olayın ardından Şahin ile Kamışlı soluğu savcılıkta aldı. İkilinin şikayeti üzerine Aral hakkında soruşturma açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede olay yeri inceleme raporu da yer aldı.

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Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral’a hapis şoku! Öldürmeye teşebbüsten...

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN DAVA AÇILDI

Rapora göre Kerem Kamışlı'nın denize düştüğü yerin 345 santimetre yükseklikte olduğuna ve yüzme bilmeyen birinin boğulma ihtimalinin bulunduğuna vurgu yapıldı. Olayla ilgili öldürmeye teşebbüs değerlendirmesi yapan savcılık Yiğit Marcus Aral hakkında 22 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Marcus Aral, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

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Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral’a hapis şoku! Öldürmeye teşebbüsten...

KORUMA TUTTU

Marcus Aral'ın tehditlerinin ardından Kerem Kamışlı'yı korku sardı! İşadamı tedbir aldı. Her yere yeni tuttuğu korumasıyla gitmeye başladı.