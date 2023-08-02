Kerem Bürsin’den yeni Serenay Sarıkaya hamlesi! Fotoğrafını görünce dayanamadı

Aşklarıyla bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, 2019 yılında yollarını ayırmıştı. Zaman zaman barışma haberleriyle gündeme gelen eski aşıklardan sevenlerini heyecanlandıran hamleler geldi. Bürsin'in yaptığı bir hareket ise iddiaları güçlendirdi.