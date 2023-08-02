02 Ağustos 2023, Çarşamba
Kerem Bürsin’den yeni Serenay Sarıkaya hamlesi! Fotoğrafını görünce dayanamadı
Aşklarıyla bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, 2019 yılında yollarını ayırmıştı. Zaman zaman barışma haberleriyle gündeme gelen eski aşıklardan sevenlerini heyecanlandıran hamleler geldi. Bürsin'in yaptığı bir hareket ise iddiaları güçlendirdi.
Giriş Tarihi: 02.08.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 12:28
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