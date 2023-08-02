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Kerem Bürsin’den yeni Serenay Sarıkaya hamlesi! Fotoğrafını görünce dayanamadı

Aşklarıyla bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, 2019 yılında yollarını ayırmıştı. Zaman zaman barışma haberleriyle gündeme gelen eski aşıklardan sevenlerini heyecanlandıran hamleler geldi. Bürsin'in yaptığı bir hareket ise iddiaları güçlendirdi.

Giriş Tarihi: 02.08.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 12:28
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Kerem Bürsin’den yeni Serenay Sarıkaya hamlesi! Fotoğrafını görünce dayanamadı

Birliktelikleri ile uzun süre çok konuşulan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya yaklaşık dört yıl aşk yaşamıştı.

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Kerem Bürsin’den yeni Serenay Sarıkaya hamlesi! Fotoğrafını görünce dayanamadı

Evlenecekleri konuşulan çift 2019 yılında sürpriz şekilde ilişkilerini noktalamıştı.

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Kerem Bürsin’den yeni Serenay Sarıkaya hamlesi! Fotoğrafını görünce dayanamadı

O dönem bir giyim firmasının çekimlerinde tanışıp sevgili olan çiftin yeniden bir araya geldiği iddia edildi.

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Kerem Bürsin’den yeni Serenay Sarıkaya hamlesi! Fotoğrafını görünce dayanamadı

Kerem Bürsin'in ablası Melisa Bürsin'in Instagram'da Serenay Sarıkaya'yı takip etmeye başlaması merak uyandırdı.

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Kerem Bürsin’den yeni Serenay Sarıkaya hamlesi! Fotoğrafını görünce dayanamadı

Son gelişmede ise Ece Yörenç'in Serenay Sarıkaya ile yaptığı bir paylaşımı Kerem Bürsin'in beğenmesi dikkat çekti.