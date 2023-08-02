02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aslı Enver’den kızı Elay ile yeni paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

Aslı Enver’den kızı Elay ile yeni paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, geçtiğimiz kasım ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuş, kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. 4 Temmuz'da dünyaya gelen kızlarına Elay adını veren çift, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi Eşi Berkin Gökbudak ve minik kızıyla yeni karesini takipçileriyle paylaşan Enver sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 02.08.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 11:34
  • 1
  • 9
Aslı Enver’den kızı Elay ile yeni paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Aslı Enver’den kızı Elay ile yeni paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

Nikahtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

  • 3
  • 9
Aslı Enver’den kızı Elay ile yeni paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

Çift 4 Temmuz'da bebeklerini kucağına almış, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.

  • 4
  • 9
Aslı Enver’den kızı Elay ile yeni paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

Güzel oyuncu, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ailesiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

  • 5
  • 9
Aslı Enver’den kızı Elay ile yeni paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü isim, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.