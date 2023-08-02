Aslı Enver’den kızı Elay ile yeni paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, geçtiğimiz kasım ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuş, kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. 4 Temmuz'da dünyaya gelen kızlarına Elay adını veren çift, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi Eşi Berkin Gökbudak ve minik kızıyla yeni karesini takipçileriyle paylaşan Enver sosyal medyayı salladı.