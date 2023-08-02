02 Ağustos 2023, Çarşamba
Aslı Enver’den kızı Elay ile yeni paylaşım! Sosyal medya yıkıldı
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, geçtiğimiz kasım ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuş, kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. 4 Temmuz'da dünyaya gelen kızlarına Elay adını veren çift, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi Eşi Berkin Gökbudak ve minik kızıyla yeni karesini takipçileriyle paylaşan Enver sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 02.08.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 11:34
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