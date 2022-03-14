14 Mart 2022, Pazartesi
Kerem Bürsin'den aşk iddialarına jet yanıt! Spor spikeri Elif Gökalp ile sevgili mi?
Kerem Bürsin'den ünlü spor spikeri ile aşk yaşadığı haberlerine ilk yanıt geldi. Magazinin en çok konuştuğu çiftlerden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz haftalarda ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından yakışıklı oyuncunun spor spikeri Elif Gökalp'le birliktelik yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Açıklama yapan Kerem Bürsin aşk iddialarına bakın ne yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 14.03.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 17:15
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