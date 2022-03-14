Kerem Bürsin’den aşk iddialarına jet yanıt! Spor spikeri Elif Gökalp ile sevgili mi?

"KEREM'İN HAYATINDA KİMSE YOK"

Bürsin'in bağlı olduğu ajans şu açıklamayı yaptı: "Kerem Bürsin'in adının geçtiği haberler doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem Bürsin'in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli basın mensuplarından böylesine hassas bir dönemde saygı bekliyoruz."