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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan ve Yeşilçam'ın efsane filmleri arasına giren Hababam Sınıfı, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Şener Şen gibi usta isimlere rol verdi. Gerek oyuncular gerek ise senaryosuyla film bir fenomen olmayı başardı. Hababam Sınıfı Tatilde filminde ise kadro zenginleşti ve 4 kız öğrenci filme dahil oldu. Onlardan biri de Sevda Aktolga'ydı. Sınıfın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga son haliyle görenleri şaşırttı. Şener Şen'in 'Vecihi' karakterini canlandırdığı 'Gülen Gözler' filmiyle hafızalara kazınan Aktolga, Yılmaz Güney'in 'Yol' filmiyle ise hayranlarını büyülemişti. İşte Yeşilçam'ın yıldızı Sevda Aktolga'nın son hali...

Giriş Tarihi: 14.03.2022 16:24
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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisi biri olarak tanıdık Sevda Aktolga'yı... Oyunculuk kariyeri, 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saatinde başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

Şabanoğlu Şaban, Gülen Gözler, Erkek Güzeli Sefil Bilo ve Yol gibi birçok başarılı yapımda yer aldı. Son olarak Unutma Beni adlı dizide Güler rolünü canlandırmıştı.

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

Ancak çoğu kişi, onun Hababam Sınıfı'nın asi kız öğrencilerinden biri olduğunu anlayamamıştı. İşte başta Hababam'ın güzel öğrencisi Sevda Aktolga olmak üzere ünlülerin yıllar önceki ve sonraki halleri.

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

Ahmet Sezerel

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

Ahmet Sezerel