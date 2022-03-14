Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde filminin güzel oyuncusu Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttı

Rıfat Ilgaz'ın kitabından uyarlanan ve Yeşilçam'ın efsane filmleri arasına giren Hababam Sınıfı, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Şener Şen gibi usta isimlere rol verdi. Gerek oyuncular gerek ise senaryosuyla film bir fenomen olmayı başardı. Hababam Sınıfı Tatilde filminde ise kadro zenginleşti ve 4 kız öğrenci filme dahil oldu. Onlardan biri de Sevda Aktolga'ydı. Sınıfın 4 kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga son haliyle görenleri şaşırttı. Şener Şen'in 'Vecihi' karakterini canlandırdığı 'Gülen Gözler' filmiyle hafızalara kazınan Aktolga, Yılmaz Güney'in 'Yol' filmiyle ise hayranlarını büyülemişti. İşte Yeşilçam'ın yıldızı Sevda Aktolga'nın son hali...